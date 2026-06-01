香港探秘地圖｜關嘉敏自攜私伙泳衣拍性感鏡頭　地獄減肥為穿旗袍

藝人關嘉敏最近為劇集《香港探秘地圖》可謂豁出去，為了配合角色的需要挑戰極限性感尺度，不惜進行地獄式減肥，劇中她更要以旗袍及泳衣等性感造型示人。昨日（31日）她出席劇集快閃宣傳活動上接受《香港01》訪問，大談減肥辛酸史，還自爆最怕坐的時候旗袍爆開。除了旗袍外，關嘉敏為了拍出來的效果是「畫面最靚、最完美」，她出動「私伙泳衣」上陣，她笑言因為自己最清楚哪一款剪裁及設計最適合自己。

關嘉敏最近為劇集《香港探秘地圖》可謂豁出去，為了配合角色的需要挑戰極限性感尺度。(陳順禎 攝)

關嘉敏為以最佳狀態示人採用了「204斷食法」

關嘉敏今次在服裝方面大部份都是泳衣及旗袍，雖然她本身身形已經很苗條，但為了穿旗袍更好看，她都堅持要再減肥：「我都多謝監製導演，佢可能想我減肥，所以我係keep得好辛苦。」為以最佳狀態示人，關嘉敏採用了「204斷食法」，更將進食時間縮短到每日只有4小時：「每一日淨係食4個鐘嘢，20個鐘唔食嘢，但係食嘅嘢可能我其實只不過係最多兩餐，但係其實我主要都係大部分時間都係食一餐。」期間只吸取極少量碳水化合物及大量蛋白質，還要瘋狂做運動及消水腫。她還笑言每次穿上這麼貼身的旗袍都會步步為營：「行嗰陣時坐都要小心啲，我覺得我嗰件都已經叫做還好容易行啲，即係唔係好貼身，貼到你坐嘅時候你會驚佢爆咁樣。咁但係呢我嗰件仲要攞嚟跳舞，咁所以佢哋係預鬆咗少少。」

關嘉敏為以最佳狀態示人採用了「204斷食法」。(陳順禎 攝)

不過關嘉敏笑言考驗一浪接一浪，除了泳衣，原來還要著旗袍出鏡。她本來以為拍完泳衣的場口就可以「偷雞食少少嘢」，豈料還要穿旗袍上陣，佢馬上嚇到打消念頭：「因為你本身以為即係着完泳衣你可以成日食嘢，但係你仲要穿旗袍，OK！好！咁就keep住囉要。」雖然減肥過程艱辛，但關嘉敏表示，只要出來的效果好，一切都是值得的。

關嘉敏本來以為拍完泳衣的場口就可以「偷雞食少少嘢」，豈料還要穿旗袍上陣，佢馬上嚇到打消念頭。(陳順禎 攝)

古裝街深夜撞到「朋友仔」觀摩

除了忍口捱餓極度辛苦，拍劇期間還要考驗膽量！提到拍攝時有沒有遇到什麼怪事，關嘉敏即爆出一件讓她心寒的經歷。事緣劇組有一晚到古裝街拍夜戲：「即係已經係要著曬一啲小鳳仙啊、旗袍咁嘅衫去拍啦，已經係好好驚㗎啦！咁我記得有一幕係我哋要化晒白色嘅面啦、大戲嗰啲妝啦，跟住喺個古裝街度等啦。咁然後當時呢係有一啲怪聲，突然間收音又收到第二把聲，跟住啲燈呢突然間又冇電，咁其實我哋都知道應該係側邊有好多朋友仔圍觀緊，即係一齊睇緊我哋點樣做戲。」當時她心裡想著，「朋友仔」只是八卦而已，還要繼續指下去，而那個時候他們整個劇組都圍在一起坐，所以她便沒那麼害怕。