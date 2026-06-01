香港探秘地圖｜丁子朗化身黑圖製造機　被嫌棄：你唔好再影相啦

藝人丁子朗（Karl）近年備受無綫（TVB）力捧，除了拍劇之外，早前更參與選秀節目挑戰唱跳，展現多才多藝的拼搏一面。不過，原來這位陽光帥氣的男神其實對「女團舞」都十分喜愛，對於今次沒份跳「狐仙舞」就笑言未有機會嘗試，亦坦言沒有做太多大幅度的舞蹈動作：「比個大展拳腳嘅位都冇。」丁子朗在昨日（31日）出席劇集《香港探秘地圖》快閃活動後接受《香港01》訪問大談對跳舞的熱愛與執著，更搞笑分享了在片場化身「地獄攝影師」被眾人嫌棄，絕對是一名「黑圖製造機」。

丁子朗出席劇集《香港探秘地圖》快閃活動。(陳順禎 攝)

丁子朗偷偷將「超星團」元素加入劇中

丁子朗笑言雖然沒份跳「狐仙舞」，但就透露自己在拍攝時，竟偷偷將「超星團」的元素融入演出之中。他即席示範了在劇中用「超星團」的手勢來擺出相機框架的手勢，並笑說：「因為第一集嘅時候呢，講我係一個導演嚟㗎嘛。我睇鏡頭好專業㗎嘛，跟住本身做鏡頭嘅動作係要咁樣嘅，我就咁樣去睇鏡頭。」

丁子朗偷將「超星團」元素加入劇中。(陳順禎 攝)

丁子朗大賣關子叫大家留意下次宣傳

提到對跳舞的感受，丁子朗直言非常享受跳舞的過程，因為覺得「好開心」。他憶起之前在節目中的經歷，坦言雖然當時沒有人專門教他跳舞，但與一班男仔齊齊排練、揮灑汗水，那種充滿兄弟情同「好熱血」的團隊氣氛令他相當著迷。至於未來的宣傳活動會否再展舞技？他大賣關子表示：「嚟緊好似下一次宣傳想我哋跳舞。」相信一眾粉絲絕對可以拭目以待丁子朗大跳「女團舞」。

丁子朗大跳「女團舞」？(陳順禎 攝)

丁子朗化身黑圖製造機

除了熱愛跳舞，丁子朗在片場亦發掘了另一項「特殊技能」。他在戲中飾演一名導演，為了讓演出更加逼真入戲，劇組特意安排了一部真相機給他作道具。機不離手的他當然不會放過這個機會，在片場瘋狂拍照留念，但出來的結果卻慘不忍睹：「嗰部機我就冇用嚟拍片，但係我用嚟影相，影咗好多相喺張公司嘅SD卡嗰度。（有冇睇返影成點？）影得就有啲不堪入目嘅！因為我永遠都係低炒。」

丁子朗機不離手。(陳順禎 攝)

丁子朗被嫌棄

丁子朗表示因為角色設定需要將相機掛在較低的位置，為了不穿幫，他全程只能用極端的「低炒」角度盲拍，把大家都拍得相當奇怪，結果當然是慘遭眾人嫌棄。當他滿心歡喜把這些「大作」展示給劇組同事看時，換來的卻是一致的投訴，大家看後紛紛求饒大叫：「我影完大家就大家一致覺得你唔好再影相啦。」面對大家無情的嫌棄，丁子朗最後亦十分識趣地「封鏡」，乖乖放低相機做回演員本份。對於攝影這門高深的學問，丁子朗還是專心演戲暫時還是交給專業的攝影師處理吧。

丁子朗被大家無情的嫌棄。(陳順禎 攝)

丁子朗最後亦十分識趣地「封鏡」。(陳順禎 攝)