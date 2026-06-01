吳彥祖現身UFC澳門站　伍允龍携女友入場負責導讀︰佢好鍾意

全球頂級綜合格鬥組織Ultimate Fighting Championship重返澳門，連續三日於澳門銀河綜藝館舉行賽事。而本屆《UFC格鬥之夜》頭條主賽，已於5月30日上演，由中國UFC雛量級排名第五的宋亞東對陣前兩屆UFC冠軍，來自巴西的戴雲遜・費古希度。宋亞東在次量級以第2回合擊敗對手。UFC格鬥迷吳彥祖、伍允龍以及吳肇軒均親臨澳門銀河綜藝館現場，欣賞精彩對戰，大家都看得非常投入。

UFC格鬥迷吳彥祖現身UFC澳門站。（大會提供）

本身有收看UFC拳賽習慣的演員伍允龍，今次親身走進澳門銀河綜藝館，直言現場熱烈氣氛遠超螢幕所能傳遞︰「好正啊，尤其宋亞東嗰場同日本選手嗰場。」他形容當宋亞東踏上八角籠，全場觀眾彷彿與他同步呼吸；其次一場日本選手的奮戰姿態則讓他不由自主握緊拳頭。伍允龍特別強調︰「所有運動員的堅毅鬥志都值得被尊重。」

伍允龍透露，女友今次是第一次看拳賽，他全程在旁輕聲解釋選手在做甚麼、怎樣才算贏。（大會提供）

伍允龍透露，女友今次是第一次看拳賽，他全程在旁輕聲解釋選手在做甚麼、怎樣才算贏。令他驚喜的是，女友不僅沒有抗拒，反而覺得︰「好刺激、好熱血，好鍾意」。從一開始她對拳賽的陌生好奇，到後來與全場一同歡呼、一同屏息——那種和現場觀眾集體情緒的共振，伍允龍形容非常精彩難忘！