李啟言阿Mo貼對比圖被指取笑Wonhee@ILLIT樣貌　遭圍鬧後鄭重道歉

舞蹈員李啟言（阿Mo）因2022年發生MIRROR演唱會舞台意外後，至今一直處於治療及休養狀態，早前更經歷了父親離世的悲劇。隨著身體慢慢康復，阿Mo偶爾也會更新社交平台，有留意的話，不難發現他是韓國女團NewJeans的支持者（Bunnies）；而由於過往NewJeans與所屬公司Ador及母公司HYBE發生的糾紛，以及她們與ILLIT間的種種傳聞等，NewJeans支持者與ILLIT支持者不時發生爭拗，關係緊張。而阿Mo近日就因為貼出了一張比對ILLIT Wonhee及NewJeans Minji側臉的照片，被指取笑Wonhee樣貌而遭ILLIT粉絲聲討，最終他刪圖並發文鄭重道歉，表示：「真心對不起，沒有要反駁這次有錯我就直接認了……我保證我是沒有打着壞心腸去做這件事，而且我也從來不希望傷害到任何人，是我這次大意了沒有顧及不同人的感受。」

舞蹈員李啟言（阿Mo）因2022年發生MIRROR演唱會舞台意外後，至今一直處於治療及休養狀態，早前更經歷了父親離世的悲劇。隨著身體慢慢康復，阿Mo偶爾也會更新社交平台，有留意的話，不難發現他是韓國女團NewJeans的支持者（Bunnies）

而阿Mo近日就因為貼出了一張比對ILLIT Wonhee及NewJeans Minji側臉的照片，被指取笑Wonhee樣貌而遭ILLIT粉絲聲討，最終他刪圖並發文鄭重道歉。

NewJeans（IG@newjeans_official）

NewJeans（IG@newjeans_official）

ILLIT（IG@illit_official）

ILLIT（IG@illit_official）

兩大女團因高層鬥爭屢傳不和 粉絲各為其主掀罵戰勢成水火

NewJeans支持者Bunnies因她們與HYBE的糾紛，一般都非常不滿HYBE令五位成員重組無期；此外由於過往曾爆出「打招呼風波」等事件，早令兩團粉絲間埋伏互不順眼的伏線。部份Bunnies認為ILLIT是HYBE旗下廠牌BELIFT Lab捧出來「複製」、「代替」NewJeans的團體，並曾列出多張對比圖指控ILLIT抄襲NewJeans；另一邊廂，ILLIT粉絲則極力為偶像護航，認為ILLIT有自己特色，且心痛偶像淪為公司高層鬥爭的工具而遭受無故攻擊。這些背景令兩邊的不持續升溫、勢成水火，threads上常有台灣及香港的兩團粉絲在互罵，僅少數人同時支持兩團。

部份Bunnies認為ILLIT是HYBE旗下廠牌BELIFT Lab捧出來「複製」、「代替」NewJeans的團體，並曾列出多張對比圖指控ILLIT抄襲NewJeans。（網上圖片）

ILLIT被指「高仿」NewJeans，加上種種傳聞和是非，都令兩邊支持者水火不容。（網上圖片）

阿Mo貼側臉對比圖遭網民炎上 地獄留言狂轟意外創傷

而阿Mo是Bunnies之一，不止一次表態支持NewJeans。近日有台灣網民貼出一張「別人的側臉vs.我的側臉」對比圖，自嘲側面輪廓不好看，而阿Mo就用另一張Wonhee@ILLIT側臉與Minji@NewJeans側臉的照片回覆，配上「🙊」emoji，簡單來說就是指Minji側面輪廓線條突出，而Wonhee就相對扁塌。其實這張圖不時於網上流傳，但有人就認為這是刻意抹黑的「黑圖」，用它作比較有欠公允。而阿Mo此舉引來部份激進網民及ILLIT粉絲「炎上」，留言甚至針對其演唱會意外創傷及剛逝世的父親作人身攻擊，言辭可說是相當難聽及「地獄」，超越理性討論；不過也有人懷疑，阿Mo正治療當中，究竟使用其社交賬戶的是否本人也不得而知，但的確過往這個賬戶自2025年起也算活躍。

阿Mo不止一次公開表達對NewJeans的支持。（Threads@momo.lky）

阿Mo的threads長期將Hanni@NewJeans照片置頂。（Threads@momo.lky）

阿Mo因貼出了這張Wonhee@ILLIT與Minji@NewJeans的對比圖，得罪了部份ILLIT支持者。（Threads@momo.lky）

發長文鄭重致歉：是我顧慮不周而有所冒犯

而阿Mo的threads賬戶，於今日（1日）早上發布一個道歉帖文，他說：「真心對不起，沒有要反駁這次有錯我就直接認了🙏🏻 本來在這個平台是讓我與認識或不認識的同好們互相分享有趣的事，而昨天我是看到樓主的一幅圖，很像我看過的一張memes圖，所以就單純地找來那張圖回覆了。原本的出發點只是貼貼相似的迷因圖也完全沒有打算要去辱罵任何人，而結果是很多人告訴我這樣十分冒犯，所以我在此鄭重道歉🙇🏻‍♂️是我顧慮不周而有所冒犯了，對不起！也看到有些人說是本來是支持我但對這一次表示很失望，也對你們說聲對不起，我保證我是沒有打着壞心腸去做這件事，而且我也從來不希望傷害到任何人，是我這次大意了沒有顧及不同人的感受，對不起，我承諾我只會專注於分享快樂及喜歡的事情而盡我所能去避免冒犯或傷害到任何人，也感謝以往的支持。該圖片剛剛已經刪除，在此向當事人致歉，再次鄭重地說聲對不起​ 🙏🏻 也謝謝你耐心看完🥹🙏🏻」

由於被不少網民聲討，阿Mo於6月1日早上發文致歉，並表示：「是我顧慮不周而有所冒犯了，對不起！」（Threads@momo.lky）