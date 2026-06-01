郭富城攜妻女享天倫之樂　兩千金高顏值精緻樣貌意外曝光驚艷網民

現年60歲的天王郭富城（Aaron）與細他22年的老婆方媛（Moka）結婚8年，育有7歲大女郭詠希（Chantelle）、5歲二女郭詠萱（Charlotte）及細女Cheryl，一家五口幸福美滿。日前，郭富城到寧波出戰賽車賽，方媛帶同兩位大千金到現場為爸爸打氣，畫面溫馨有愛。雖然郭富城最後在賽事中遇上突發意外，被迫飲恨退賽，但亦無阻一家四口賽後享受天倫樂，郭富城帶同妻女到餐廳食飯，期間竟意外曝光兩位愛女的樣貌，網民紛紛大讚靚女，盡得父母遺傳。

郭富城日前現身寧波，出戰2026 TCR China汽車場地職業聯賽。（微博@領克汽車）

方媛亦做「跟得夫人」，帶埋兩個囡囡Chantelle和Charlotte到場支持！（IG@aaronkwokxx）

畫面充滿愛。！（小紅書圖片）

郭富城兩千金容貌意外曝光

向來視女兒如珠如寶的郭富城，對兩位千金極為保護，平日在社交平台分享家庭照時，定必會用貼紙或圖案遮擋女兒的容貌，以防她們曝光。然而百密一疏，近日，郭富城一家四口到寧波一間老字號飯店吃飯時被捕獲，相關片段上載至社交平台後，令兩位千金的樣貌意外「解封」。

郭富城日前在寧波賽車後，去光顧一間老字號飯店。（小紅書截圖）

大方合照，毫無架子。（小紅書截圖）

兩女五官標緻盡得父母遺傳

該餐廳在小紅書分享郭富城光顧的片段，並興奮寫道：「郭天王來啦！郭天王一家人來樂口樂吃飯啦。本人真的很隨和沒有架子，氣質狀態超級好，一家子來吃飯很溫馨，這已經是第二次來樂口樂了，感謝選擇樂口樂。」

從影片可見，當晚郭富城一家四口在多名工作人員及保安陪同下現身飯店。他身穿一件搶眼的紅色運動短袖上衣，頭戴黑色鴨舌帽，身型依舊保持得極好，神清氣爽。期間，飯店的負責人及員工紛紛上前邀合照，郭富城亦盡顯親民天王本色，不僅大方答應，更面帶微笑地配合拍攝，毫無巨星架子。至於「天王嫂」方媛則身穿黑白短袖上衣搭配白色闊腳長褲，肩上背着名牌手袋，頭戴黑色帽，顯得低調得來不失貴氣。

郭富城兩千金正面樣意外曝光。（小紅書截圖）

而焦點則落在兩位女兒Chantelle與二女Charlotte身上，兩位千金非常乖巧，一直靜靜地站在大人旁邊，可見非常有家教。她們均穿着白色tee配搭白色裙子，展現出純真可愛的一面。雖然郭富城平日保護工作做到足，但今次在網民的「捕獲鏡頭」下，兩位千金的正面樣貌終於罕有地在鏡頭前曝光。

兩個千金非常乖巧。（小紅書截圖）

雖然影片只有短短數秒，但可見兩位千金完美遺傳了父母的優良基因，五官生得非常精緻，且四肢修長。大女的眉眼之間，頗有爸爸的影子，尤其那雙有神的大眼睛，靈氣十足；而二女則更像媽媽，臉型小巧精緻，氣質顯得溫婉文靜。

兩位女兒一直跟著父母。（小紅書截圖）

跑向爸爸度。（小紅書截圖）

郭富城貼心護妻女

一家人吃飽飽離開時，細節更顯出郭富城的顧家好男人舉動。郭富城一邊急步前行，一邊不忘頻頻回頭，留意着女兒和太太的步伐。兩位女兒則緊隨其後，之後兩公婆一人拖住一個登上保姆車。最貼心的是，郭富城親自護送妻兒安全上車後，自己才最後一個上車，非常貼心。不少網民看過影片後，紛紛留言大讚兩位天王千金，直呼：「兩個女兒真的很漂亮！」亦有大批網民感受到郭富城一家的融洽氛圍，並紛紛留言表示從互動細節中，看得出孩子平常非常黐爸爸，足見天王家庭生活相當美滿。

一家十分融洽。（小紅書截圖）

郭富城護送妻女上車後，自己才上車，非常貼心。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）