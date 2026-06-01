倪安慈偶遇潘蔚林重提經典「紅燒外婆肉」　獲以超強水彩畫功回覆

前Youtube頻道「試當真」成員倪安慈（阿慈），一直有拍攝「慈場新聞」短片，並以致敬TVB打風落雨外景記者的頭盔配黃色雨衣打扮示人，自封為「偽記者」。日前她再度以這身造型現身活動，更遇上有元祖「風之子」、前TVB新聞主播潘蔚林，期間二人互動，阿慈重提對方當年將「外婆紅燒肉」口誤講成「紅燒外婆肉」一事，而潘蔚林相隔數日，以親自繪畫「紅燒外婆肉」水彩畫獨特方式回應，大曬超強畫功，令人拍案叫絕。

前「試當真」成員倪安慈（阿慈），一直有拍攝「慈場新聞」短片，並以致敬TVB打風落雨外景記者的頭盔配黃色雨衣打扮示人，自封為「偽記者」。

採訪世博爆「紅燒外婆肉」金句成經典 遭阿慈訪問潘蔚林失笑語塞

潘蔚林的主播生涯中，有兩大經典事蹟，一是2009年9號風球襲港時，以黃色頭盔雨褸裝去尖沙嘴碼頭出外景，因風勢猛烈，他不但鞋子和頭盔被吹走，更表示：「個身要向前傾斜或者紮馬先企得穩！」其站姿被網民形容為Michael Jackson致敬，成為一時佳話。而另一經典，則是他2010年採訪上海世博時，錯把「外婆紅燒肉」口誤講成「紅燒外婆肉」。雖然他於2023年離開無綫新聞，但近日卻因被阿慈「捕獲」成為熱話，阿慈問他：「你咪潘蔚林先生？」潘蔚林問：「你cosplay緊我？」之後阿慈再問：「你鍾意紅燒外婆肉定外婆紅燒肉呀？」潘蔚林一度語塞，失笑兩聲再說：「我鍾意食……唔得呀呢啲！」

潘蔚林的主播生涯中，有兩大經典事蹟，一是2009年9號風球襲港時，以黃色頭盔雨褸裝去尖沙嘴碼頭出外景。（TVB）

潘蔚林表示：「個身要向前傾斜或者紮馬先企得穩！」其站姿被網民形容為Michael Jackson致敬，成為一時佳話。（TVB）

當時風勢強勁，潘蔚林的頭盔與鞋都被吹走。（TVB）

潘蔚林另一代表作，是他2010年採訪上海世博時，錯把「外婆紅燒肉」口誤講成「紅燒外婆肉」。（TVB）

離開無綫新聞部兩年多的潘蔚林，近日因被阿慈「捕獲」成為熱話，阿慈問他：「你咪潘蔚林先生？」（IG@ngaionchi_kathy）

潘蔚林問阿慈：「你cosplay緊我？」（IG@ngaionchi_kathy）

之後阿慈再問：「你鍾意紅燒外婆肉定外婆紅燒肉呀？」（IG@ngaionchi_kathy）

潘蔚林一度失笑語塞，不懂回應。（IG@ngaionchi_kathy）

他失笑兩聲再說：「我鍾意食……唔得呀呢啲！」（IG@ngaionchi_kathy）

栩栩如生水彩畫神回覆「少吃為妙」 預告畫作送贈阿慈

而潘蔚林其後預告將回應阿慈訪問內容，他發布一條短片，先影住水彩調色盤，再在畫紙上簽名，揭開「Braised pork belly in Grandma’s style」的紙後，就亮出一幅他親自繪畫的「外婆紅燒肉」水彩畫，畫功栩栩如生，非常細緻！他表示：「人到中年飲食都要注意健康。 外婆紅燒/紅燒外婆肉呢啲，少吃為妙，畫咗當食咗。」又謙稱自己這幅紅燒肉畫得不夠俐落、從容，不敢班門弄斧，指主要是圖個開心，又解釋作畫過程和自己覺得不足的地方，潘蔚林說：「成幅最失敗是葱的擺位不夠自然（現在像個聖誕禮物盒。。。），然而每幅畫帶點遺憾，可能更有人性。此作品將送@ngaionchi_kathy ，以供留念。」

而潘蔚林其後預告將回應阿慈訪問內容，他發布一條短片，先影住水彩調色盤，再在畫紙上簽名。（Threads@ punwl_watercolor）

逐步揭開「Braised pork belly in Grandma’s style」真相。（Threads@ punwl_watercolor）

畫面出現一幅潘蔚林親自繪畫的外婆紅燒肉水彩畫，畫功栩栩如生，非常細緻！他表示：「人到中年飲食都要注意健康。 外婆紅燒/紅燒外婆肉呢啲，少吃為妙，畫咗當食咗。」（Threads@ punwl_watercolor）

他表示：「人到中年飲食都要注意健康。 外婆紅燒/紅燒外婆肉呢啲，少吃為妙，畫咗當食咗。」又謙稱自己這幅紅燒肉畫得不夠俐落、從容，不敢班門弄斧，指主要是圖個開心。（Threads@ punwl_watercolor）

潘蔚林透露會將這幅畫送給阿慈留念。

超強畫功網民求畫「9號波報新聞」名場面 舊拍檔方健儀亦加入回覆

雖然他十分謙虛，不過網民就激讚：「估唔到你畫畫咁靚！」、「咦你係咪被新聞報導員耽誤咗嘅水彩畫家？」、「好靚😍睇到都覺得肚餓🤣」網民更問他可否用水彩畫自己9號風球報新聞的場面。而阿慈亦在帖文下留言︰「全片一鏡到底，由訪問慢慢帶入到署名、肉名，充滿懸念，再一手揭曉Braised Pork Belly之際不慎跌紙，仍臨危不亂繼續拍攝，可見潘先生對揭曉『紅燒外婆肉之謎』的堅持和執着，感受到他對外婆的敬意，配上經典舊曲以及令人垂涎欲滴的畫功，這一條實在是好片！好片！」就連當年親耳聽住潘蔚林講「紅燒外婆肉」的舊拍檔方健儀，亦加入「外婆肉」話題，留言約潘生︰「邊度夠你玩呀！幾時一齊落樓下食返餐紅燒外婆肉殘忍吓？」獲潘蔚林回覆︰「搵下有冇😂」。

潘蔚林離開電視台後，醉心並積極鑽研於水彩畫。（IG@punwl_watercolor）

潘蔚林離開電視台後，醉心並積極鑽研於水彩畫。（IG@punwl_watercolor）

阿慈大讚潘蔚林拍攝手法和畫功，表示：「由訪問慢慢帶入到署名、肉名，充滿懸念，再一手揭曉Braised Pork Belly之際不慎跌紙，仍臨危不亂繼續拍攝，可見潘先生對揭曉『紅燒外婆肉之謎』的堅持和執着，感受到他對外婆的敬意，配上經典舊曲以及令人垂涎欲滴的畫功，這一條實在是好片！好片！」（IG@ngaionchi_kathy）

網民讚嘆潘蔚林畫功，更問他可否用水彩畫自己9號風球報新聞的場面。（TVB）