楊思琦爆伍詠薇揭出欺凌事件節目內幕 還原經過：唔係我主動講先
早前藝人施明逝世鬧出家族糾紛與爭產疑雲，楊思琦（思琦妹）與李泳豪舊情再度被提起，不少網民為楊思琦「平反」。身處輿論中心的楊思琦一於「打鐵趁熱」，隨即現身伍詠薇（伍姑娘）清談節目，伍姑娘卻又拋下震撼彈，大爆當年親眼目擊楊思琦在TVB片場拍劇集《翻叮一族》。慘遭同劇演員集體排擠與欺凌，甚至被連環單打兼鬧到衝出錄影廠爆喊。爆料一出即刻掀起全網「緝兇」熱潮，商天娥、陳曼娜多位資深男女藝人接連被列為「疑兇」。面對網上無盡猜測和評論，思琦妹日前終於拍片發聲，並詳述伍姑娘爆料事件經過！
楊思琦剖白上伍姑娘節目經過
楊思琦日前以「思琦有話兒 思琦玩完？大鑊？」為題，拍片澄清爆料事件。楊思琦先驚嘆事件演變為「全城熱話」，再剖白訪問經過，她憶述：「由頭到尾，伍姑娘幫我講出呢件事，好重要嘅人，純粹我去到節目，好耐冇見伍姑娘，開頭我都好擔心會訪問我啲感情嘢，點知上到去唔係講呢啲，係講我以前拍戲。同埋唔係我主動講先，伍姑娘喺佢印象裏面，原來對於我拍戲嘅時候，佢好深印象嘅呢啲睇法，分享畀大家。」她多謝伍姑娘「幫手發聲」，但她認為十多年前的事不應再深究，她說：「過去就過去咗，唔需要花咁多時間研究。」
楊思琦多謝YouTuber激讚「分析獨到」
吳家樂身為欺凌事件的當事人之一，在網台節目《娛樂好好玩》與鄧兆尊回應欺凌事件，斬釘截鐵表示「完全沒有必要（道歉）。」又開啟「暗諷模式」，直指當年身邊這麼同事都對楊思琦有意見，問題未必在他人身上。節目出街後，引發娛圈幕後資深製作人劉定堅的強烈不滿，點名大罵吳家樂，楊思琦隨後轉發節目片段發文：「哈哈哈 堅定流厲害」。
楊思琦在最新片段中疑似再度回應此事。她公開多謝一個YouTuber，激讚對方「分析獨到」，不似其他YouTuber未了解事實便亂作評論。她續說：「我讚賞完之後，接二連三有好多YouTuber同佢唔咬弦，或者唔同睇法，聽咗之後大家都眼紅紅，眼睛紅了。分析好獨到，唔同頭先嗰啲口水搭口水、跟隨不加思索、唔諗嘢，講錯晒啲fact，你fact check都清楚啲。純粹係一個人嘅感謝，分析得咁獨到，我梗係要多謝啦，唔代表你哋之間係點樣。」
吳家樂鄧兆尊暗諷楊思琦 劉定堅破口大罵
吳家樂捲入欺凌事件，他在節目中被正面問到「會否需要向楊思琦道歉」。吳家樂態度強硬表示「完全沒有必要」，更在節目中公開向楊思琦挑機：「如果佢真係要講，可以上嚟我哋《娛樂好好玩》，我請返當年有關嘅人上嚟都仲得！我記得份外清清楚楚！」吳家樂與鄧兆尊雙雙開啟「暗諷模式」，直指當年身邊這麼多同事都對楊思琦有意見，問題未必在他人身上：「咁多人都同你講，自己就要諗吓係咪自己有問題。如果身邊同事真係覺得你有問題而唔同你講，就即係放棄你。」
節目出街後，劉定堅在其主理的網台節目中直接點名大罵吳家樂，言詞極度犀利。劉定堅在節目題目及內容中，直斥吳家樂是「一個仆X的誕生」、「一個賤種的誕生」，公審其「偽人卑劣大暴露」。他直言吳家樂由始至終都在試圖掩飾罪行，不承認欺凌的存在，但伍詠薇和陳曼娜的證言早已將事實擺在眼前。劉定堅認為，正正是因為楊思琦多年來「息事寧人」的軟弱性格，才讓這群有心人有機可乘，長年承受不白之冤。