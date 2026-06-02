楊思琦爆伍詠薇揭出欺凌事件節目內幕　還原經過：唔係我主動講先

早前藝人施明逝世鬧出家族糾紛與爭產疑雲，楊思琦（思琦妹）與李泳豪舊情再度被提起，不少網民為楊思琦「平反」。身處輿論中心的楊思琦一於「打鐵趁熱」，隨即現身伍詠薇（伍姑娘）清談節目，伍姑娘卻又拋下震撼彈，大爆當年親眼目擊楊思琦在TVB片場拍劇集《翻叮一族》。慘遭同劇演員集體排擠與欺凌，甚至被連環單打兼鬧到衝出錄影廠爆喊。爆料一出即刻掀起全網「緝兇」熱潮，商天娥、陳曼娜多位資深男女藝人接連被列為「疑兇」。面對網上無盡猜測和評論，思琦妹日前終於拍片發聲，並詳述伍姑娘爆料事件經過！

楊思琦近日出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的《九運會客室》節目受訪，伍姑娘一坐低已連環爆料，講到思琦當年在拍劇時被集體欺凌。（YouTube@ HOY媒體網絡）

楊思琦剖白上伍姑娘節目經過

楊思琦日前以「思琦有話兒 思琦玩完？大鑊？」為題，拍片澄清爆料事件。楊思琦先驚嘆事件演變為「全城熱話」，再剖白訪問經過，她憶述：「由頭到尾，伍姑娘幫我講出呢件事，好重要嘅人，純粹我去到節目，好耐冇見伍姑娘，開頭我都好擔心會訪問我啲感情嘢，點知上到去唔係講呢啲，係講我以前拍戲。同埋唔係我主動講先，伍姑娘喺佢印象裏面，原來對於我拍戲嘅時候，佢好深印象嘅呢啲睇法，分享畀大家。」她多謝伍姑娘「幫手發聲」，但她認為十多年前的事不應再深究，她說：「過去就過去咗，唔需要花咁多時間研究。」

楊思琦初入行拍攝TVB劇《血薦軒轅》邂逅李家鼎的兒子李泳豪。（電視截圖）

2013年楊思琦、商天娥接受《May姐有請》的訪問片段亦「翻hit」。(影片截圖)

楊思琦多謝YouTuber激讚「分析獨到」

吳家樂身為欺凌事件的當事人之一，在網台節目《娛樂好好玩》與鄧兆尊回應欺凌事件，斬釘截鐵表示「完全沒有必要（道歉）。」又開啟「暗諷模式」，直指當年身邊這麼同事都對楊思琦有意見，問題未必在他人身上。節目出街後，引發娛圈幕後資深製作人劉定堅的強烈不滿，點名大罵吳家樂，楊思琦隨後轉發節目片段發文：「哈哈哈 堅定流厲害」。

楊思琦在最新片段中疑似再度回應此事。她公開多謝一個YouTuber，激讚對方「分析獨到」，不似其他YouTuber未了解事實便亂作評論。她續說：「我讚賞完之後，接二連三有好多YouTuber同佢唔咬弦，或者唔同睇法，聽咗之後大家都眼紅紅，眼睛紅了。分析好獨到，唔同頭先嗰啲口水搭口水、跟隨不加思索、唔諗嘢，講錯晒啲fact，你fact check都清楚啲。純粹係一個人嘅感謝，分析得咁獨到，我梗係要多謝啦，唔代表你哋之間係點樣。」

楊思琦與一對仔女感情要好。（IG：@szekikk）

楊思琦。（資料圖片/吳子生攝）

吳家樂鄧兆尊暗諷楊思琦 劉定堅破口大罵

吳家樂捲入欺凌事件，他在節目中被正面問到「會否需要向楊思琦道歉」。吳家樂態度強硬表示「完全沒有必要」，更在節目中公開向楊思琦挑機：「如果佢真係要講，可以上嚟我哋《娛樂好好玩》，我請返當年有關嘅人上嚟都仲得！我記得份外清清楚楚！」吳家樂與鄧兆尊雙雙開啟「暗諷模式」，直指當年身邊這麼多同事都對楊思琦有意見，問題未必在他人身上：「咁多人都同你講，自己就要諗吓係咪自己有問題。如果身邊同事真係覺得你有問題而唔同你講，就即係放棄你。」

吳家樂態度強硬，斬截表示「完全沒有必要」同楊思琦道歉。（YouTube@娛樂好好玩）

吳家樂與鄧兆尊疑似暗示楊思琦是因為自身表現不足才遭到集體抵制。（陳順禎 攝）

節目出街後，劉定堅在其主理的網台節目中直接點名大罵吳家樂，言詞極度犀利。劉定堅在節目題目及內容中，直斥吳家樂是「一個仆X的誕生」、「一個賤種的誕生」，公審其「偽人卑劣大暴露」。他直言吳家樂由始至終都在試圖掩飾罪行，不承認欺凌的存在，但伍詠薇和陳曼娜的證言早已將事實擺在眼前。劉定堅認為，正正是因為楊思琦多年來「息事寧人」的軟弱性格，才讓這群有心人有機可乘，長年承受不白之冤。

楊思琦再拍片澄清。（小紅書）

楊思琦再拍片澄清。（小紅書）

楊思琦稱多謝YouTuber分析獨到。（小紅書）