MC張天賦緋聞女友Cherry坐前排睇騷再惹熱議　曾稱避嫌拒偷偷拍拖

MC張天賦去年被爆疑似跟「張家朗前度」KOL Cherry拍拖，報料人稱二人於2024年開始，女方已融入MC的朋友圈，每逢MC開騷女方都會去捧場，Cherry又頻頻在社交平台借故「洩蜜」宣示主權等等。不過其後MC在活動明確否認戀情，表示：「第一佢唔係KOL，第二無拍拖，完！」他承諾如有穩定關係必定會公開，原本以為事件過了一年多已告一段落，不過日前Cherry現身MC的東莞站演唱會觀眾席前排，有「賦二代」質疑二人關係未了，粉絲反應兩極，當中有人失望感嘆：「反對無效」。

MC與緋聞女友Cherry的戀情，近日再度成為焦點。（IG@mcheung1201）

去年初，MC在活動明確否認戀情，表示：「第一佢唔係KOL，第二無拍拖，完！」他承諾如有穩定關係必定會公開。

曾稱不會偷偷拍拖 強調學識避嫌

MC張天賦在去年初被爆戀上Cherry，雖然他否認戀情，但過往女方多次在IG似有還無地「洩蜜」，曾被轟是挑釁歌迷。不過隨著時間過去以及Cherry IG被封，加上MC果斷否認拍拖，網民也慢慢淡忘這件事。上月他接受《01娛樂》專訪時分享感情觀，坦承入行初期覺得「身正不怕影斜」，但現在心態大變：「入行中後期我發覺，冇做過係唔夠嘅，仲要學識『避嫌』去保護自己。」他表示現時盡量避免與異性單獨出現，避免任何可能引起遐想的畫面。被問到如果拍拖會否偷偷摸摸，他二話不說回答：「我唔會偷偷地，因為我要避嫌嘛，仲偷偷地咩？」 至於會否公開，MC認為這沒有標準答案，不應因為「偶像歌手」的標籤就限制自己拍拖的權利。

MC張天賦在去年初被爆戀上Cherry，雖然他否認戀情，但過往多次在IG似有還無地「洩蜜」，曾被轟是挑釁歌迷。不過隨著時間過去以及Cherry IG被封，加上MC果斷否認拍拖，網民也慢慢淡忘這件事。（IG圖片）

MC接受《01娛樂》專訪時表示現時盡量避免與異性單獨出現，避免引起遐想。被問到如果拍拖會否偷偷摸摸，他果斷回答：「我唔會偷偷地，因為我要避嫌嘛，仲偷偷地咩？」 至於會否公開，他認為這沒有標準答案，不應因為「偶像歌手」的標籤就限制自己拍拖的權利。（資料圖片）

女方半月內兩度捧MC場 坐前排睇騷粉絲反應兩極

但最近兩次MC不論是自己開演唱會或是做嘉賓，都有人見到Cherry現身觀眾席，令緋聞再被炒起。首先第一次是上月中MC現身農夫演唱會做嘉賓合唱《風生水起》，而最新一次是5月30日MC的東莞場演唱會。雖然Cherry戴著口罩，但由於她的一頭金髮，相當易認，因此都被同場不少觀眾拍下，她坐在第二行超近距離睇騷，有網民放上小紅書問：「車厘子？」帖文引起中港網民熱議。

最近兩次MC現身演唱會，都有人見到Cherry現身觀眾席，令緋聞再被炒起。首先第一次是上月中MC現身農夫演唱會做嘉賓合唱《風生水起》。

MC在東莞開騷，有觀眾拍得Cherry高調捧場。（資料圖片）

最新一次是5月30日MC的東莞場演唱會。雖然Cherry戴著口罩，但由於她的一頭金髮，相當易認，因此都被同場不少觀眾拍下。（小紅書）

雖然Cherry戴著口罩，但由於她的一頭金髮，相當易認，因此都被同場不少觀眾拍下了，她坐在第二行超近距離睇騷，被網民影低放上小紅書問：「車厘子？」帖文引起熱議。（Threads）

Cherry的髮型、戴太陽眼鏡方式、髮色等都十分易認。

有人質疑她跟MC仍然發展地下情，稱就算拍拖但MC都已公開否認戀情，為何她仍要繼續高調；有粉絲更稱：「接受到佢拍拖，但接受唔到係同車厘子。」更表示對MC明知歌迷不喜歡都要繼續與女方一起感失望，以其歌名戲稱「反對無效。」不過也有人表示，只要畀錢買飛就可以入場睇騷，認為Cherry可能純粹單方面很支持MC，又說：「就算唔係同佢，都唔會係你。」、「佢拍拖關我叉事咩？我淨係想聽歌」MC的紅館演唱會將於下月舉行，相信到時Cherry會否現身觀眾席，都會成為「賦二代」關注焦點！

因為Cherry現身MC東莞演唱會觀眾席前排，令粉絲質疑二人拍拖，有粉絲明確表示：「接受到佢拍拖，但接受唔到係同車厘子。」（Threads）

網民道出對這件事反感的原因。（Threads）

國內也有粉絲表示：「拍拖無問題但車厘子就唔得。」稱想像到MC對Cherry唱情歌就反胃、眼冤。（Threads）

事件引起熱議，有人更稱要請教Cherry「溝仔技巧」。（Threads）

粉絲認為明明MC都否認拍拖，大家看破不說破只當緋聞一則，但Cherry卻要大搖大擺，行為被形容為「綠茶」。（Threads）

有不少粉絲表示尊重和支持MC。（Threads）