東張女神王嘉慧雙腳交疊大玩長腿誘惑　網民激讚世界級：流曬鼻血

現年31歲的王嘉慧（Cathy）在2021年參選港姐時入圍最後五強，落選後簽約TVB發展，因主持節目《東張西望》而為人熟識，加上頻頻在網上「派福利」，深受網民喜愛，成為「東張女神」之一。日前，TVB舉行《2026 TVB年中節目巡禮》，一眾演員均盛裝出席，王嘉慧亦有備而來，以一襲極具視覺震撼的黑白低胸高衩裙驚艷登場，大騷Fit爆完美身材，務求令客戶留下深刻印象。

王嘉慧參選《2021香港小姐競選》入行。（資料圖片）

王嘉慧因主持節目《東張西望》而為人熟識。（電視截圖）

王嘉慧在節目中大騷好身材。（IG@cathy_kww）

王嘉慧有樣有身材。（IG@cathy_kww）

雙腳交疊大玩長腿誘惑

相中，王嘉慧身穿的黑白高衩長裙剪裁可謂別具心思。裙頭胸前飾有白色邊飾，突顯出她修長的頸部線條和迷人的鎖骨。裙擺的開衩設計，更是完美地露出了其一雙白皙的修長美腿，極度吸睛。

王嘉慧身穿一襲黑白低胸高衩長裙，相當吸睛。（IG@cathy_kww）

大騷白滑長腿。（IG@cathy_kww）

王嘉慧拍照時亦深諳「流量密碼」之道，擺出多個不同的誘人姿勢。她一時優雅地坐在觀眾席上，單手托腮，展現女性的嫵媚；一時又將雙腿交疊，大玩長腿誘惑。期間，王嘉慧更在鏡頭前巧妙地輕輕雙手一夾，瞬間逼出深邃事業線，眼神中充滿自信，盡顯女神風範。

網民大呼：「犯規」。（IG@cathy_kww）

震撼眼球！（IG@cathy_kww）

網民激讚世界級

大批網民睇到相片後，紛紛「心心眼」留言：「這位同學，坐姿有點犯規啊！」、「殺死人嘅長腿」、「對腳不得了」、「流曬鼻血」、「性感女神」、「世界級靚腿」、「嘩! 巧美艷動人.」，激讚她：「索，靚，正」。

王嘉慧出身富裕是學霸女神

王嘉慧可謂是人生勝利組，不但有樣有身材，更家境富裕，爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明，是著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，擁有約300多間加盟店。而王嘉慧本身亦是一名學霸，她曾就讀聖保羅男女中學，其後到英國升學，在倫敦大學學院讀心理學系，並以一級榮譽及「Dean's honours list（獲院長嘉許名單）」成績畢業。

王嘉慧爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明。（IG@cathy_kww）

學霸女神！（IG@cathy_kww）

晚裝Look！（IG@cathy_kww）

王嘉慧主持過兩輯《通靈之王》。（IG@cathy_kww）

王嘉慧在節目《LAW霸女神》中運用到法律知識。

王嘉慧回港後在香港中文大學讀法律系碩士，她還考獲健身教練專業資格，2021年參選港姐後入行。王嘉慧入行後機會多多，憑主持《東張西望》、《通靈之王》、《LAW霸女神》等而備受關注，她亦有參演《新聞女王》、《逆天奇案2》、《黑色月光》、《刑偵12》等。此外，王嘉慧亦是馬主，她是23/24大衛希斯練馬師賽馬團體馬「友愛心得」成員之一，早前她就入馬場力撐愛駒，更與朋友一起拉頭馬！

曾參演《新聞女王》。（IG@cathy_kww）

王嘉慧稱與佘詩曼合作覺得很感動，因為自己小時候睇電視裡面的偶像，現在卻可以見到真人。（IG@cathy_kww）

王嘉慧在《黑色月光》中與視后楊茜堯有不少對手戲。（IG@cathy_kww）

在《逆天奇案2》中飾演「小三」。（劇照）

出身富裕的王嘉慧，原來亦是馬主。（IG@cathy_kww）

是23/24大衛希斯練馬師賽馬團體馬「友愛心得」成員之一。（IG@cathy_kww）

靚！（IG@cathy_kww）