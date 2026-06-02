北上視帝音樂會驚現59蚊一張飛？　觀眾讚抵：90幾蚊買288蚊位置

貴為兩屆視帝的王浩信，自2023年離巢無綫後，便積極北上向音樂界發展。王浩信上周在廣州開演唱會，王浩信台上穿着透視裝，騷出Fit爆身材，又着白色Deep V唱粵劇，而視后胡杏兒則以好友身份亮相擔任表演嘉賓。日前有買飛入場睇王浩信音樂會的觀眾發文，透露僅花費90多元買飛入場睇騷，更有網民指見到有人59蚊便買到一張飛！

王浩信廣州音樂會落幕。（小紅書）

入場觀眾讚王浩信演唱會抵：90幾蚊買$288嘅位置

近日有網民發文指，隨意上網搜尋節目，發現了王浩信音樂會，他指：「跟住買咗3張飛過嚟睇了 真係估唔到90幾蚊嘅飛居然可以買到288嘅位置 而且仲要係獨立3位聯排 真係jeng（正）到飛起 仲要正對住個舞台 雖然距離有啲遠 但係咁嘅價位仲要乜鬼自行車（意指不知足）」。

表現方面，該網民評價王浩信音樂會「仲有好大提升空間」，他列出四大問題：「唱吓唱吓突然間落台換衫」、「每次落台嘅時候好似睇梗電視劇賣廣告咁，果（嗰）斷（段）時間係唔知可以喺度做乜嘅」、「杏兒居然唱咗一首半歌就冇了」、「最想聽嘅欲言又止期待咗成場 以為留到最後一首先唱 結果最後一首居然係唱陪着你走」。

王浩信唱粵劇。（小紅書）

網上驚現59蚊一張飛？

不過該網民理解王浩信，他認為：「3張飛加埋先300唔洗（使）仲可以帶埋屋企人過嚟睇 確實唔可以要求太大多了」。另有網民在帖文下留言：「有刷到有人買了才59 一張票」，更有人曬出多個演唱會贈品。翻查網上資料，王浩信音樂會門票原價分別為488元、388元、288元及188元。

網民上載王浩信音樂會照片。（小紅書）

多份贈品。（小紅書）

網民指見到有人買到59蚊一張飛。（小紅書）

網民評論王浩信演唱會。（小紅書）

王浩信音樂會票價由488元到188元不等。（網上圖片）

王浩信在社交平台分享多張音樂會照片。（小紅書）

王浩信在社交平台分享多張音樂會照片。（小紅書）

王浩信音樂會。（小紅書）

王浩信音樂會。（小紅書）

投入！（小紅書）

投入！（小紅書）