黃宗澤受父母離異影響堅拒結婚　稱沒有家庭畫面：臨死使晒啲錢佢

視帝黃宗澤（Bosco）近日現身由周家怡、海兒主持的YouTube駕駛節目《恨駕女團》，首度借出車齡達63年的私伙古董車1968 Ford Mustang，Bosco指自己有強逼症，有少少瑕疵都要立即維修，初買這部車時更是大執過，又自爆目前共有9部車。節目上他將愛車借予海兒駕駛，自己坐副駕，傾偈期間不但大爆好友林峯的秘密，更剖白自己感情觀以及不結婚的原因。

黃宗澤借出自己的私伙古董車——1968 Ford Mustang。（YouTube@ 恨駕女團）

Bosco大翻新過這部愛車。（YouTube@ 恨駕女團）

節目上他將愛車借予海兒駕駛，自己坐副駕。（YouTube@ 恨駕女團）

Bosco自爆有九部車！（YouTube@ 恨駕女團）

直指好友林峯偶像包袱極重 連做Gym都Full gear

三位先講到偶像包袱話題，Bosco大爆好友林峯偶包極重：「成噸重！成個貨櫃咁大！同佢咁熟我唔怕講，我都要爆吓阿峯啲嘢，我哋做gym係同一個教練，譬如兩點、三點、四點，我同吳卓羲同佢，我哋着背心，短褲加條Leggings就去，攞個髮夾夾住啲頭髮就嚟㗎啦嘛，阿峯嗰啲唔係，佢着套裝㗎！又帽又Tracksuit，你睇吓佢幾重偶包！」

Bosco大爆好友林峯偶包極重：「成噸重！成個貨櫃咁大！」指對方連做gym都要full gear上陣。（YouTube@ 恨駕女團）

受父母離異影響拒結婚 冇家庭畫面怕生仔唔識教

之後幾位開始深入講感情話題，Bosco坦言很重視朋友，若朋友不喜歡他的對象，那二人發展機會都十分渺茫，其後鏡頭後的「枉阿姐」問他為何不結婚，Bosco也非常坦誠，表示：「我？因為我單親㗎嘛，由細到大，我一出世就單親，一出世我老豆就溝女，我一出世佢哋就已經離婚。細個有定期嚟探吓我，我冇家庭嘅畫面，究竟咩叫爸爸媽媽？我覺得我而家都好完整，我唔需要依樣嘢，唔知係咪我一個人住，全部都係一個人長大，所有嘢自己搞掂，我會諗如果我生咗細路我點教佢呢？佢殺人放火定係貢獻社會呢？」

Bosco坦言很重視朋友，若朋友不喜歡他的對象，那二人發展機會都十分渺茫。（YouTube@ 恨駕女團）

享受孤獨 盼臨終前花光積蓄：無牽無掛就走得

他續說，有人覺得有老婆、小朋友甚至三代同堂才是圓滿，但他不這麼認為，反而傾向及時行樂，甚至說得上是享受孤獨：「臨死之前使晒啲錢佢，使唔晒就送晒畀人，無牽無掛就走得，呢個世界都帶唔走一蚊，所以點解我咁捨得買車、買嘢，就係因為我唔需要儲錢，我唔使儲俾下一代。我都會儲錢，儲錢係for之後退休冇咁多嘢做嘅時候用，某程度上我都有啲享受孤獨，我幾鍾意晏晝冇嘢做，就算有人食飯都約夜晚，晏晝一個人鍾意做咩就做咩，電話冇響就得，因為電話響親都唔係好嘢，一定係有公事搵我。」

Bosco剖白自己不婚主義的原因，又透露：「臨死之前使晒啲錢佢，使唔晒就送晒畀人，無牽無掛就走得，呢個世界都帶唔走一蚊，所以點解我咁捨得買車、買嘢，就係因為我唔需要儲錢，我唔使儲俾下一代。」（YouTube@ 恨駕女團）

不接受未來女友養蛇 得悉身旁海兒養「球蟒」大呻中伏

而周家怡就說，自己已單身很長時間，今年開始不知何故忽然覺得可以拍拖，Bosco問她之前經歷了什麼，她回答：「之前拍拖都麻麻哋，不過可能自己都有關係，我覺得我以前唔識拍。」及後枉阿姐又問Bosco能否接受女友養蛇，他斬釘截鐵謂：「唔得！」殊不知原來他身旁的海兒就有養球蟒，令Bosco自覺「中伏」，海兒堅稱自己的蛇很乖，但Bosco就取笑：「咪都係一條蛇！返屋企識得同你say hi？佢識叫你起身？仲會識比家用？」然後與周家怡笑得非常歡樂，更表示將來可以長駐做主持。