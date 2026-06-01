東張西望｜渣男疑傳性病繼續上網約女　被主持問有冇染HPV極錯愕

昨日（1日）一集《東張西望》繼續報道「播毒渣男」H先生的事件，H先生先後與陳小姐、劉小姐及黃小姐同時間一起，大家都以為自己與H先生是「一對一」的親密關係，但是他被揭發除了濫交，還懷疑在明知帶病的情況下，把性病傳染了給她們。劉小姐在網上公開事件後，有人表示自己的朋友也是在H先生的親密關係網中，第三位受害人黃小姐在2025年12月通過同一個社交平台結識了H先生，而他們在一起的時間，正正是陳小姐和劉小姐之間，完全是「無縫連接」。

《東張西望》繼續報道「播毒渣男」H先生的事件。(節目截圖)

H先生被揭發與多名女性發生不安全性行為

H先生被揭發先後與多名女性發生不安全性行為，所以陳小姐、劉小姐及黃小姐決定去做更詳細的性病感染檢測，而最初H先生亦承諾支付檢查費。直到3月底，劉小姐的HPV病毒和其他性病報告最先有結果，報告顯示她中了九項病毒，而她想通知H先生時發現他已經封鎖了三位受害人：「所以我哋幾個決定直接上門搵佢，但佢即刻好抗拒，推我哋出去，叫我哋唔好入嚟，呢度係佢屋企，有咩喺呢度講。」劉小姐叫H先生解除封鎖，讓他看報告知道情況有多嚴重：「我中嘅已經唔係食藥可以醫到嘅病，佢睇完淨係話明白明白。然後佢就同我哋講話冇錢，依家冇錢去驗。」

H先生被揭發與多名女性發生不安全性行為。(節目截圖)

H先生封鎖受害者

陳小姐指H先生解釋封鎖她們的原因：「佢話佢想喺我哋嘅世界消失，唔想為我哋帶來更加多嘅傷害。」H先生承諾事件解決前不會再封鎖她們，不料翌日H先生又封鎖了她們。她們再次上門找H先生，不過今次她們等到的只有接報到場的警察。繼劉小姐後，陳小姐及黃小姐陸續收到的檢查報告，同樣宣告是壞消息，三人都驗出相同的生殖器官病變，還分別中了不同型號的HPV病毒，劉小姐和黃小姐一同中了54型，而劉小姐另外還中了高危的16型。

H先生疑傳染性病後玩消失稱冇錢檢查。(節目截圖)

劉小姐曾發律師信，指控H先生明知自己有多種性病，仍隱瞞事實，要求他賠償醫療費用和精神損失。 不過H先生就回應指，他與劉小姐只是「性伴侶關係」，毋須主動披露性健康狀況，多性伴侶行為也屬個人自由。他又聲稱之後詳細檢驗過，並沒有三個女孩所中的「生殖器官病變」，但沒有提供檢測報告去證明。至於有關HPV病毒的檢測，更是隻字不提。

H先生聲稱之後詳細檢驗過，並沒有三個女孩所中的「生殖器官病變」。(節目截圖)

H先生繼續在社交平台結識其他女子

三位受害人在為染上性病著急時，H先生則繼續在社交平台結識其他女子，尋找新的目標。三位受害人與節目組分別到H先生平常出沒的地方尋找他，不論是球場還是健身室都不見其蹤影，之後再到H先生家樓下用屋苑電話打上去，還是沒有接聽。最後H先生被發現一聽到三位受害人叫他，他立即把家裡的燈關掉，逃避三位受害人。

H先生繼續在社交平台結識其他女子。(節目截圖)

後來三位受害人在社交平台用另一個身份聯絡H先生，結果H先生真的上釣，相約這個帳號出來見面。一見面甘詠寧已經表露身份兼問他「有冇HPV」，H先生一開始都很錯愕，然後就說：「我依家唔方便答。」三位受害人指責他：「如果你冇色心起嘅話，你點會出嚟啊？好不忿啊？點會畀我哋捉到你啊？」

三位受害人在社交平台用另一個身份聯絡H先生。(節目截圖)

一見面甘詠寧已經表露身份兼問他「有冇HPV」。(節目截圖)