何超蓮生日月行程排到滿　分享三房最新「全家福」竇驍仍未見影

何超蓮上月迎來35歲生日，熱鬧非凡的慶生活動自然成為大家的焦點。作為賭王三房千金，她一向人緣極佳，生日月自然安排得滿檔。先是於澳門舉辦溫馨的生日派對，隨後整個月的祝賀行程接踵而至。昨日（1日）她在社交平台分享了一系列生活照：「生日月小記。」當中有不少朋友為她精心準備的生日蛋糕，每一款都別緻迷人。照片中可見她的笑容幸福洋溢，盡顯備受寵愛的光芒，但是照片中卻未見老公竇驍的身影，再次掀起網民對二人婚姻狀況的熱議。

作為賭王三房千金，何超蓮一向人緣極佳，生日飯局排到滿滿。(ig圖片)

賭王三房最新「全家福」

除了與朋友的合照外，何超蓮亦分享了一張三房的「全家福」。照片中，以壽星女身份亮相的何超蓮，依舊顯得容光煥發。她妝容精緻，手捧生日蛋糕，笑容明艷動人，肌膚細膩得令人稱羨。而她的龍鳳胎弟弟何猷啟則以高大魁梧的身形吸引目光，同框的還有面帶親切笑容的大姊何超雲，三姊弟難得團聚，一同構成了溫馨幸福的畫面。

何超蓮亦分享了一張三房的「全家福」。(ig圖片)

最為搶眼的莫過於穩居畫面正中央的三太陳婉珍，這位曾伴隨賭王叱吒風雲的風華闊太，如今選擇淡泊名利，呈現出自然老去的狀態。她身穿灰色運動衫搭配白色T恤，素顏出鏡，毫不掩飾自己的真實容貌與歲月痕跡。不再追求昔日瑰麗奢華的形象，72歲的她展現出從容優雅的氣度與泰然自若的心境。整體畫面也彷彿透著一股平和之美，既真實又動人。

３月時賭王三太陳婉珍的子女與親友為她慶祝72歲生日。(何超蓮IG)

陳婉珍居家服出鏡

何超蓮的姐姐何超雲日前也在社交平台曬出照片，與媽媽陳婉珍同為愛貓MOMO慶祝10歲生日。二人以居家服出鏡，雖然簡樸卻很溫馨，她們更特意準備了一個立體小貓造型的生日蛋糕，蛋糕上還插滿了花朵和字牌，儀式感滿分。而「壽星貓」MOMO則穿著專屬的生日領巾，乖巧地坐在椅子上注視鏡頭，呆萌模樣令網友忍不住直呼可愛。