李家鼎公開宣布與李泳漢脫離父子關係　鬧對方「仆X仔」絕不原諒

月前施明病世，前夫李家鼎 (鼎爺) 與兩名兒子李泳漢及李泳豪的家庭糾紛隨即鬧到滿城風雨，從初時單純的資產爭議，到後來互相謾罵指控，演變成一場家族爭產風暴，且愈演愈烈。事件甚至牽連到與李家鼎相戀20年的圈外女友Viva，Viva被揭真正身份是TVB力捧小生馬貫東的媽媽。有知情人士爆料李泳豪跟Viva早有過節，更經常為錢大鬥法。

有指李家鼎當時曾多番要求對方復合，但卻遭到施明拒絕，甚至曾飛到美國要求與施明復合，但依然不果。（drift_greg@IG）

李家鼎與施明雖已離婚，但近十年仍經常見面，弄孫為樂。（facebook圖片）

鬧大孖「仆X仔」絕不原諒

今日據《東周刊》報道，「神隱」接近一個月的李定鼎現已回復狀態，並接受該刊的獨家訪問。報道指鼎爺當日一現身便聲如洪鐘地打招呼說「阿爺返嚟啦！」又即時大晒老而彌堅的拳風。鼎爺指自己現時狀態幾好，有胃口了且「肥番啲」，笑言準備食第4餐。在訪問中，鼎爺直指家庭紛爭令他陷入人生低潮，坦言感到好煩。當提起大孖李泳漢時，他依然是相當有火，在鏡頭前後大鬧對方是「仆X仔」逾10次。

李家鼎在大孖婚禮上致詞。(youtube截圖)

宣布與李泳漢脫離父子關係

身為父親的鼎爺更痛心疾首地首度公開宣布與大孖李泳漢脫離父子關係，嚴肅地說道︰「由2026年5月29日晚8點10分起，李泳漢唔係我李家鼎個仔，佢嘅嘢與我無關！」鼎爺表示自從施明離世後，他就開始有這個決定，因為「傷心到冇得傷心，傷害極之大」。被問到如果有一日大孖浪子回頭，會否原諒對方？鼎爺黯然地表示既然如此，何必當初，揚言自己絕不會原諒對方。鼎爺指即使大孖將來有困難，他也不會再幫對方，講起大孖就心噏。

李家鼎透露發現自己患上胃炎，兼且身體不夠血需接受輸血。種種問題令到他不得不注重健康。（吳子生 攝）

李泳漢婚禮片翻hit。(youtube截圖)