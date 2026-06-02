香港小姐2026｜24歲甜美Scarlett撞樣三女神成熱門　想入娛圈發展

《香港小姐競選2026》今日於無綫電視城進行首輪面試，有份獲邀參加首輪面試的參選佳麗於早上到電視城，準備下午見無綫高層進行面試。當中有不少佳麗都相當高質，有位名叫Scarlett Li的靚女就令人眼前一亮，瞬即成為大熱人選。

Scarlett Li一現身即成大熱候選佳麗。(葉志明攝)

對娛樂圈有濃厚興趣

Scarlett Li今年24歲佳麗五官相當標緻，且笑容甜美，身材Fit爆，比例也相當好看，甫現身即成為今屆參選佳麗中的話題人物。Scarlett於今早到電視城參加首輪面試時，向現場記者報稱現職可持續報告顧問，她表示自己對娛樂圈有濃厚興趣，希望藉今次港姐競選入行發展演藝行業。而以她的天賦條件相信贏得今屆港姐競選的成數相當之高。查看Scarlett的IG，可以得知她過往曾參與廣告拍攝工作。從她的帖子可看到她十分熱愛旅遊，分享了大量她到世界各地的旅遊靚相，生活多姿多彩。

Scarlett Li相當靚女。(ig圖片)

Scarlett Li好fit。(ig圖片)

被指撞樣三大女神

網民都在討論Scarlett的美貌，甚至指她撞樣三位女神級女星，掀起了網上熱話。有網民指她深邃的輪廓以及立體的五官，與大美人李嘉欣有幾分相似，亦有人認為她神似韓團女團IVE成員李瑞，也有網民覺得得她某些角度酷似袁偉豪老婆張寶兒，令Scarlet瞬間成為今屆港姐面試的大熱門候選佳麗，隨時有機會問鼎三甲。

Scarlett Li五官標緻。(ig圖片)