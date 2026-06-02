香港小姐2026｜84名參賽者全資料曝光　索爆大熱佳麗學歷高！

《香港小姐競選2026》今日（6月2日）進行首輪面試，一眾佳麗進入電視城後，便會正式見傳媒，並介紹自己。

24歲的石賀，來自鄭州河南，於香港讀書。（葉志明攝）

26歲的黃薇，來自上海，從事金融保險。

21歲的胡藹嵐，職業係記者，英國回流。（葉志明攝）

24歲的陳羽心，於澳門大學讀傳理。（葉志明攝）

25歲的Bridget（葉志明攝）

廖紫珊，23歲，文職工作。（葉志明攝）

吳倬希，23歲，紐約投行。（葉志明攝）

甄仲怡，21歲，英國大學電影系。（葉志明攝）

Ada劉佩汶，24歲，自己化妝。（葉志明攝）

Effie，24歲，準備去美國讀碩士。（葉志明攝）

陳樂謠，22歲，香港讀書。（葉志明攝）

Benice，26歲，主題樂園演員。（葉志明攝）

魏欣，25歲，深圳人。（葉志明攝）

李澤欣，24歲。被問是叫一個「澤」，她說：「李澤楷個澤。」（葉志明攝）

王韻婷（Rita），背脊有紋身。（葉志明攝）

李澄澄，25歲，理工大學Master。（葉志明攝）

Agnes，男朋友送到TVB門口，27歲，心理學學生。（葉志明攝）

林穎彤，25歲。（葉志明攝）

王詩衢，22歲，中大項士。（葉志明攝）

Bowie，25歲。（葉志明攝）

陳曉慶，23歲，來自北方。（葉志明攝）

梁京墨，26歲，做水晶生意。（葉志明攝）

27歲湯家琳，City U工商管理。（葉志明攝）

18歲Silvia ，香港出世，英國讀大學。（葉志明攝）

24歲陳卓君。（葉志明攝）

符冬鈺，23歲，來自溫哥華。（葉志明攝）

瑩寶瀅，26歲，1.8米高，做金融。（葉志明攝）

陳梓穎，24歲，學生。自我介紹：「黃心穎個穎。」（葉志明攝）

安鑫，24歲，學生，來自北京。（葉志明攝）

Kiki ，23歲。因為我好鍾意香港同廣東，所以嚟讀書。我係內地人但係識講廣東話。（葉志明攝）

譚可先，Bell，25歲，就嚟讀博士。（葉志明攝）

孫思蔓，24歲。（葉志明攝）

莫嘉盈（Christina），25歲，英文老師。（葉志明攝）

韓子玉，25歲，來自武漢，學生。（葉志明攝）

琦可（Hailey），21歲，淅江。（葉志明攝）

Tiffany，25歲，173cm高，廣東人，研究生。（葉志明攝）

袁文慧（Naomi），20歲。（葉志明攝）

楊芷程，27歲。（尾班車）（葉志明攝）

陳雅喬，22歲，學生。被問：「好緊張？」點頭回應。（葉志明攝）

杜絡蘭，26歲。（葉志明攝）

劉穎彤，22歲，學生，中國大陸讀中文。（葉志明攝）

林穎茵，25歲，會計師。被問：「會唔會辭工？」回答：「唔會。」（葉志明攝）

楊慧雯，26歲，學生。（葉志明攝）

梁倩瀅，26歲，項士畢業，嶺大讀A.I.。（葉志明攝）

鍾維茵，25歲，從事教育工作。（葉志明攝）

李星陽，24歲，來自內蒙古。（葉志明攝）

Lily，27歲。會不會洗紋身？沒有回答，表示：「食海鮮所以今日敏感。」（葉志明攝）

「翻版古佩玲」溫思婷，25歲，做金融。（葉志明攝）

樊琳靈，香港讀中文，23歲。（葉志明攝）

董晨，26歲，英國返，工商管理。（葉志明攝）

陳朝暉，27歲。（葉志明攝）

鄧靖渝，26歲，AIA財富管理經理。（葉志明攝）

吳宛鍶，19歲，面對記者好緊張。（葉志明攝）

盧曉洋（Lucy），26歲，家族辦公室助理。（葉志明攝）

閻亭羽，24歲。（葉志明攝）

何頌昕，25歲，Freelance。（葉志明攝）

？？？Helen，25歲，模特兒。（葉志明攝）

吳天霖，19歲，加拿大大學。（葉志明攝）

張婷婷，24歲。被問是否好驚，她回答：「平常心。」誰是提名？「朋友。」（葉志明攝）

Gigi，去年曾參選被封「Labubu」。（葉志明攝）

鄧匡閔，25歲，170cm，服裝行業。（葉志明攝）

吳衛瑩，26歲，研究助理。（葉志明攝）

Crystal，古箏老師。（葉志明攝）

Aurora，25歲，來自澳洲。（葉志明攝）

姜汶萱，24歲，香港浸大，拒透露磅數。（葉志明攝）

林悅庭，24歲，做銀行。（葉志明攝）

Stella，17歲，讀IB。（葉志明攝）

仲笑蝶，25歲，科大研究生，數據分析。被問有無信心，回答：「有。」（葉志明攝）

鄧樂儀，26歲，任職Office，投資相關。（葉志明攝）

張朗芝，27歲。被問27歲參加會否覺得遲，回答：「最後機會想試吓。」（葉志明攝）

陳詠嵐，27歲，銀行經理。（葉志明攝）

岳琬婷，26歲，教育行業。「鍾意影相」（葉志明攝）

楊媛媛，26歲。（葉志明攝）

楊欣蓓，23歲，就讀City U新媒體。（葉志明攝）

熊婷茵，24歲，待業中。（葉志明攝）

何麗琪，22歲，鄭州大學。（葉志明攝）

Stacy，23歲，剛畢業，任職秘書。（葉志明攝）

侯穎欣，22歲，學生。（葉志明攝）

袁芷菁，27歲，40kg重，坦言自己食唔肥。（葉志明攝）

Isabelle，24歲：「化妝係自己化，覺得OK。」（葉志明攝）

李欣穎，18歲，香港本地。（葉志明攝）

旻書林，26歲，上海做數據分析師。（葉志明攝）

78（葉志明攝）

晁越，26歲，傳媒公司。（葉志明攝）