香港小姐2026｜84名參賽者全資料曝光　索爆大熱佳麗學歷高！

《香港小姐競選2026》今日（6月2日）進行首輪面試，一眾佳麗進入電視城後，便會正式見傳媒，並介紹自己。
24歲的石賀，來自鄭州河南，於香港讀書。（葉志明攝） 21歲的胡藹嵐，職業係記者，英國回流。（葉志明攝） Effie，24歲，準備去美國讀碩士。（葉志明攝） 李澤欣，24歲。被問是叫一個「澤」，她說：「李澤楷個澤。」（葉志明攝） 李澄澄，25歲，理工大學Master。（葉志明攝） Agnes，男朋友送到TVB門口，27歲，心理學學生。（葉志明攝） 18歲Silvia ，香港出世，英國讀大學。（葉志明攝） 陳梓穎，24歲，學生。自我介紹：「黃心穎個穎。」（葉志明攝） Kiki ，23歲。因為我好鍾意香港同廣東，所以嚟讀書。我係內地人但係識講廣東話。（葉志明攝） 譚可先，Bell，25歲，就嚟讀博士。（葉志明攝） 莫嘉盈（Christina），25歲，英文老師。（葉志明攝） Tiffany，25歲，173cm高，廣東人，研究生。（葉志明攝） 陳雅喬，22歲，學生。被問：「好緊張？」點頭回應。（葉志明攝） 劉穎彤，22歲，學生，中國大陸讀中文。（葉志明攝） 林穎茵，25歲，會計師。被問：「會唔會辭工？」回答：「唔會。」（葉志明攝） 梁倩瀅，26歲，項士畢業，嶺大讀A.I.。（葉志明攝） Lily，27歲。會不會洗紋身？沒有回答，表示：「食海鮮所以今日敏感。」（葉志明攝） 「翻版古佩玲」溫思婷，25歲，做金融。（葉志明攝） 盧曉洋（Lucy），26歲，家族辦公室助理。（葉志明攝） 張婷婷，24歲。被問是否好驚，她回答：「平常心。」誰是提名？「朋友。」（葉志明攝） Gigi，去年曾參選被封「Labubu」。（葉志明攝） 鄧匡閔，25歲，170cm，服裝行業。（葉志明攝） 姜汶萱，24歲，香港浸大，拒透露磅數。（葉志明攝） 仲笑蝶，25歲，科大研究生，數據分析。被問有無信心，回答：「有。」（葉志明攝） 鄧樂儀，26歲，任職Office，投資相關。（葉志明攝） 張朗芝，27歲。被問27歲參加會否覺得遲，回答：「最後機會想試吓。」（葉志明攝） 岳琬婷，26歲，教育行業。「鍾意影相」（葉志明攝） 楊欣蓓，23歲，就讀City U新媒體。（葉志明攝） Stacy，23歲，剛畢業，任職秘書。（葉志明攝） 袁芷菁，27歲，40kg重，坦言自己食唔肥。（葉志明攝） Isabelle，24歲：「化妝係自己化，覺得OK。」（葉志明攝） 謝亞琳，24歲，上海人，讀master。（葉志明攝）