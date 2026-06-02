李家鼎與李泳漢脫離關係　孖李泳豪父子檔今晚6點YouTube見

李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，事件愈演愈烈。直至日前鼎爺接受傳媒訪問時，公開宣布與長子李泳漢脫離父子關係，更在鏡頭前後大罵對方「仆X仔」超過10次。鼎爺又揚言「從來冇諗退休」，更已準備重投工作，除了跟細孖李泳豪在網上拍片之外，又計劃跟生意拍檔開燒鵝餐廳。而李泳豪亦在IG曬出與鼎爺的合照，預告將會父子檔出鏡！

李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，事件愈演愈烈。（IG圖片）

李泳漢。（葉志明攝）

李家鼎（鼎爺）現身前妻施明喪禮時，暴瘦至120磅，且面容憔悴。（資料圖片）

鼎父當時行路都要人扶。（資料圖片）

李家鼎李泳豪父子檔YouTube今晚6點首播

李泳豪昨晚（1日）在IG限時動態曬出合照，並寫道：「明天鼎爺會在YouTube同大家見面😊」今日（2日）再預告：「今晚6點YouTube見😊記得click入去睇👇」相中所見，鼎爺同細孖李泳豪齊齊對着鏡頭打招呼，更重展笑顏，精神奕奕，網民紛紛留言表示支持！去年鼎爺因患上胃炎兼貧血，一度暴瘦20磅，加上前妻施明離世而傷心欲絕，出席喪禮時容憔悴、行路都需要人攙扶，健康狀況令人擔憂。

李泳豪昨晚（1日）在IG限時動態曬出合照，並寫道：「明天鼎爺會在YouTube同大家見面😊」（IG截圖）

鼎爺同細孖李泳豪齊齊對着鏡頭打招呼，更重展笑顏，精神奕奕，網民紛紛留言表示支持！（IG@drift_greg）

鼎爺當時因前妻離世非常傷心，吃不下嚥，因而暴瘦。（資料圖片）

鼎爺昔日面部有肉、精神翼翼中氣十足。（資料圖片）

李家鼎曾一度暴瘦 舉V雙頰長肉面色好轉

而李泳豪曾在5月中透露鼎爺因胃口不佳、吃不下嚥而暴瘦，幸好已慢慢恢復：「佢而家靚仔咗好多，但係佢話未夠，畀佢老人家休息多陣先，佢想喺一個好狀態出來同大家見面，呢個係爸爸託我同大家講嘅。」之後又曾分享與鼎爺父子飲茶的合照，相中的鼎爺雖然仍瘦削，但面露笑容，精神不俗，兩父子擺出剔的手勢，李泳豪寫道：「精神💪🏻阿爺好快可以同大家見面😊」上月底李泳豪再曬出鼎爺的近照，相中的鼎爺大擺V字手勢，雙頰比起之前消瘦凹陷的時候明顯長回少少肉，面色好了不少，情況令人放心。

豪仔預告將重新營運YouTube頻道，會與鼎爺父子檔出鏡，但需等對方「靚仔啲先」。（IG@drift_greg）

豪仔貼出與鼎爺的合照，兩父子原來去飲茶，見鼎爺面露笑容、頗為精神，面部也比之前消瘦凹陷的時候長回少少肉，他還做出「揸槍」手勢，精神不俗。（IG截圖）

上月底李泳豪再曬出鼎爺的近照，相中的鼎爺大擺V字手勢，雙頰比起之前消瘦凹陷的時候明顯長回少少肉，面色好了不少，情況令人放心。（IG截圖）

李泳豪曾在接受TVB娛樂新聞台訪問時交代李家鼎的近況。（YouTube影片截圖）