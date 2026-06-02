香港小姐2026｜翻版古佩玲靚過原版？　王韻婷背有紋身被爆多人追

《2026年度香港小姐競選》今日（6月2日）進行第一輪面試，共有84位參加者。今屆參加者普遍比往年質素高。不過，亦不乏一些甚有特色的女性，其中也有一些有紋身的參加者和特別搶鏡的！



今屆港姐競選參加者各有特色。（葉志明 攝）

其中第10號，24歲準備到美國讀碩士的Effie，左手手臂上就有較大範圍紋身，用了膠布蓋起。

24歲Effie左手疑似有紋身。（葉志明 攝）

24歲Effie左手疑似有紋身。（葉志明 攝）

15號王韻婷（Rita），被曾任職TVB的姐姐大爆多人追，但未有拍拖，不過，樣靚身材正又有身高，其實多人追也相當合理。王韻婷的背脊也有英文字紋身。

王韻婷（Rita）被家姐爆多人追。（葉志明 攝）

王韻婷（Rita）被家姐爆多人追。（葉志明 攝）

王韻婷（Rita）背脊都有紋身。（林迅景 攝）

20號，25歲的Bowie則以一身黑色長裙面試，但衣料就頗纖薄，在陽光映照之下若隱若現，別有一番特色。

25歲的Bowie長裙有啲透。（葉志明 攝）

25歲的Bowie長裙有啲透。（葉志明 攝）

24號，來自英國的Cynthia以緊身衫、牛仔褲面試，在云云美女之中突圍而出，打扮和外貌看似成熟，但其實只有19歲。

來自英國的Cynthia打扮成熟，原來只有19歲。（葉志明 攝）

來自英國的Cynthia打扮成熟，原來只有19歲。（葉志明 攝）

48號，「翻版古佩玲」溫思兒為最矚目的一位，報稱25歲，任職證券公司。可是當傳媒問及她的年紀時，她就回答：「廿四五歲。」令人摸不着頭腦，原來是因為她不諳廣東話。她的大露背裝束，依然十分受攝影師歡迎。

「翻版古佩玲」溫思兒原來係200萬抖音網紅。（葉志明 攝）

「翻版古佩玲」溫思兒大露背！（葉志明 攝）

「翻版古佩玲」溫思兒原來係200萬抖音網紅。（葉志明 攝）

選美不一定要米八、高挑身材才是女性美。當中65號姜汶萱也十分有個人特色。受訪時，她被記者問及「會不會減肥參選？」她回答：「馬上減肥。」傳媒拍照環節中，又再被提起身材管理的問題：「幾多磅？」她則以沉默回應。

姜汶萱也十分有特色！（葉志明 攝）

姜汶萱也十分有特色！（葉志明 攝）

姜汶萱被問會否減肥。（葉志明 攝）

今屆之中，參加者普遍在24-27歲，但當中也有較年輕的，例如67號Stella就讀IB，只有17歲，53號的吳宛鍶和58號，就讀加拿大大學健康科學的吳天霖也只有19歲。

就讀IB，17歲的Stella。（葉志明 攝）

就讀IB，17歲的Stella。（葉志明 攝）

19歲的吳宛鍶。（葉志明 攝）

19歲的吳宛鍶。（葉志明 攝）

吳天霖。（葉志明 攝）