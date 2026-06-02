香港小姐2026｜閆亭羽低胸花裙狂黑面　岳琬婷勁扭翹臀側身險走光

《2026香港小姐競選》今日（6月2日）展開第一輪面試，84位參選佳麗於無綫電視城首晤傳媒。質素燕瘦環肥，風格亦各有不同，部分女仔表現斯斯文文、怕怕醜醜，面對鏡頭時說話不多；但亦有部分佳麗自信心爆棚，把握短短的拍照時間狂擺甫士，務求在傳媒面前展現自己最獨特的一面，期間引起不少「騎呢」笑料。

24歲閆亭羽一出場就「黑臉」，令人𢱑爆頭。（葉志明 攝）

全程望著地下。（葉志明 攝）

24歲閆亭羽低胸花裙玩「厭世黑面」

當中24歲的閆亭羽，一出場就成為全場焦點，除了她一襲花花低胸短裙，拋胸騷腿極吸睛外，其「黑面態度」也令人𢱑爆頭。閆亭羽甫現身便擺出一副行屍走肉的模樣。面對記者鏡頭，她展現出極致的厭世樣，不停撥頭髮，兼雙眼望向地下，令在場記者一度誤以為她是否心情不佳。

大家都以為她不開心。（葉志明 攝）

正當大家摸不著頭腦之際，原來這只是她的「黑面人設」。眼見她一直低頭，眼神詭異，現場記者忍不住大喊：「唔好淨係望地下，望下鏡頭啦！」閆亭羽終於忍不住失手破功笑場，場面既尷尬又搞笑。

原來識笑，黑臉只是人設。（葉志明 攝）

26歲岳琬婷大露背極狂野 「俾嘢咬」式左擰右擰拋重量級S線條

至於26歲、從事教育行業的岳琬婷，外表看起來斯斯文文，豈料內裡卻非常狂野。今日她身穿一襲白色大露背貼身長裙現身，一踏上拍照位置，她就彷彿「俾嘢咬」一樣，左擰右擰狂擺甫士，毫不吝嗇地向鏡頭展露其重量級的S型身材，側身時上圍更險走光，視覺效果非常震撼。對於自己極其浮誇的演繹，岳琬婷表現絲毫不覺尷尬，更自信滿滿地直言：「我鍾意擺甫士，平時都有影相！」心裡素質相當強大！

26歲的岳琬婷，從事教育行業。（葉志明 攝）

岳琬婷外表看起來斯斯文文，豈料內裡卻非常狂野。（葉志明 攝）

一踏上拍照位置，她就彷彿「俾嘢咬」一樣，左擰右擰狂擺甫士。（葉志明 攝）

超大露背。（葉志明 攝）