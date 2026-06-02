樂易玲拋數據反擊佳麗缺乏「本土味」　最緊要靚：成日唱反調唔得

《2026香港小姐競選》首輪面試今日（2日）正式展開，電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、助理總經理（企業傳訊）黃德慧及製作部助理總監（非戲劇製作）暨統籌經理姜偉會見傳媒。

左起：電視廣播有限公司製作部助理總監（非戲劇製作）暨統籌經理姜偉、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，及助理總經理（企業傳訊）黃德慧會見傳媒。（葉志明 攝）

樂易玲讚佳麗有潛質

樂易玲受訪時談及今屆佳麗質素，她直言雖然未跟全部女仔見面，但在已見面的10位佳麗中，有些人已讓她感到驚喜，「有幾個我畀得好高分，有一個甚至畀咗9分！」樂易玲表示看見有些佳麗很有潛質、很可愛，經過訓練是ok的，惟有些身形上需要減肥：「有啲我覺得佢未準備充足嘅，可以處理好再嚟過。」

問到今年來面試港姐的佳麗好似比往年少，是否在篩選方面嚴謹了？樂易玲解釋是因為時間緊迫，10號已經第二輪面試，所以盡量在事前篩選好。會否特別隔開網紅？她直言沒有，但亦坦言擔心部分佳麗「照騙」，所以篩選的時候，都會去看看她們的社交平台，「如果覺得相差太遠嘅，我哋已經篩咗。但肥瘦反而可以控制，你都知有啲藝人以前好大隻，但依家靚到咁。例如劉穎鏇，以前大隻啲，依家真係好靚！（但今年有些佳麗身形的確較圓潤？）咁可愛？但我未見到，不過欣賞佢哋勇氣，之後再睇佢哋有無能力減到。」

樂小姐直言佳麗唔可以成日唱反調。（葉志明 攝）

拋數據反擊佳麗缺乏本土味

除了現場84位面試佳麗外，樂易玲透露有16位佳麗因身在外地未能趕及回港，稍後會進行視像會面。針對今年有不少佳麗帶來自己內地不同地方、被質疑缺乏「香港本土味」，樂易玲現場分享了數據。她指出，今年擁有香港永久居民身份證的佳麗佔了55%，而內地加上海外的佳麗則佔了45%，當中不乏高學歷佳麗。

提到部分佳麗廣東話不靈光，樂易玲回應指，廣東話雖然重要，但並非入圍的決定性因素。她大讚部分佳麗的英文和普通話能力非常優秀，現時公司節目與大灣區有很多合作，不少地區都向她查詢有沒有懂得普通話的佳麗，因此「識講普通話」在現今反而是另一種優勢，「最緊要睇下靚唔靚，如果真係好靚嘅，即使廣東話唔係咁好，都冇理由唔畀佢入。」姜偉則表示現今AI技術進步，會考慮於節目中利用AI生成字幕。

黃德慧看重佳麗團隊精神。（葉志明 攝）

著重佳麗團隊精神 樂易玲：成日唱反調唔得

對於不少佳麗「趕尾班車」年齡偏大？樂易玲表示26至27歲只佔十多個百分點，但24歲以下其實也高達35個百分點。問到對「尾班車」佳麗會相對鬆手？黃德慧笑言若質素優秀，會考慮「慈悲啲」。而她最著重是要乖及有團隊精神：「因為喺台上幾靚都好，但台下配合唔到記者答問題，我哋都好難揀佢，同埋要有智慧啦。」樂易玲亦補充指，雖然學歷高是好事，但團隊更看重合作性，「唔一定要聽話，可以提出意見，我哋會接納嘅，但成日都唱反調就唔得。」

近屆不少佳麗身上均有紋身，樂易玲表示要先視乎該紋身的大小及內容，再去考慮是否給予入選。而談及早兩年曾有後選港姐覺得港姐合約苛刻，出現集體退選，今屆合約上可有作出改良？她直言：「港姐合約咁多年都係一樣。當然我哋唔否定有退選，但有啲我哋本身冇揀到，佢講成退選咪退選囉。」

三人一同受訪。（葉志明 攝）

將赴湖南及大灣區拍攝外景

姜偉透露最終期望能選出12至15位佳麗正式入圍，並隨即展開一連串的專業培訓、Team Building（團隊建設）以及外景拍攝。佳麗們預計在三星期後出發，其中一站會到湖南進行體驗之旅，這個對普通話佳麗有優勢；而另一站則會前往大灣區展開增值之旅。總決賽則預計於8月底舉行。