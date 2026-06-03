東張西望｜渣男終承認有性病　受害人崩潰：你知唔知抽組織幾痛呀

昨日（2日）一集《東張西望》繼續報道「播毒渣男」H先生的事件，上集提到因為H先生避見陳小姐、劉小姐及黃小姐，所以3位受害人共同使用一個新帳號來引H先生「上釣」。結果H先生成功「上釣」，真的出現在她們面前，甘詠寧衝上前問他有沒有HPV時，他矢口否認，更表示「我依家唔方便答。」

3位受害人共同使用一個新帳號來引H先生「上釣。(節目截圖)

H先生聲稱驗身報顯示沒有感染性病

東張主持甘詠寧帶領3位受害人現身後問他們是否認識，而H先生一開始表現出很錯愕，更聲稱已由律師信回覆事主的疑問。當中一名受害人質問他：「驗咗性病未？」但他卻繼續迴避問題，以律師信作擋箭牌。甘詠寧繼續問他有沒有做過全面檢查，H先生聲稱驗身報顯示沒有感染性病：「無論係私家嘅定係公家嘅，都係冇感染！」更表示自己與受害人驗的都一樣，而結果是全部都沒有感染。

H先生聲稱驗身報顯示沒有感染性病。(節目截圖)

H先生終承認有性病

當甘詠寧再三問H先生拿報告出來看的時候，H先生突然轉口風表示有感染HPV：「係有嘅，係！有中到嘅！」一受害人聽到後情緒有點激動：「咁你頭先點解話冇啊？點解仲約女仔出嚟啊你中咗？」而另一名受害人則表示：「如果你冇再色心起嘅話，你點會出嚟啊？點會畀我哋捉到你啊？」受害人更崩潰地表示：「點解一開始驗完中咗之後，你仲搵其他女仔搞嘢啊？好委屈啊！你知唔知抽組織幾痛啊？我抽組織下面流咗幾多血啊？我痛唔痛啊？你知唔知我日日嘔啊？你知唔知我返唔到工啊嗰陣！你咁樣企一企話辛苦！」

H先生終承認有性病。(節目截圖)

H先生接受訪問時還笑得出

對於3位受害人H先生表示沒話要跟她們說：「我講乜嘢，無論正確與否，佢哋都會唔同意。」他最後轉身走入健身室躲避，不過3位受害人同樣是健身室的會員，所以4位在健身室內又擾攘了一輪。等4位出來後甘詠寧將H先生與3位受害人分隔開，想讓他單獨回應，不過他聲稱要回去整理和準備資料，再約時間回應。3位受害人對於H先生接受訪問時的反應表示種種的不滿，她們指在質問過程H先生還笑得出來，一點愧疚都沒有。另一受害人則表示H先生一眼都沒有看過她們，即使感染了HPV仍嬉皮笑臉去欺騙更多的女生。

對於3位受害人H先生表示沒話要跟她們說。(節目截圖)

3位受害人對於H先生接受訪問時的反應表示種種的不滿。(節目截圖)

她們指在質問過程H先生還笑得出來，一點愧疚都沒有。(節目截圖)