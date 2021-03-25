鍾培生串「喱騷」等執　田蕊妮撐老公杜汶澤預祝拳賽「唔會輸」

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-25 01:15

林作和鍾培生拳賽落實9月18日九龍灣Star Hall舉行，門票索價最貴3萬元。「林鍾一戰」未開打已火藥味濃厚。藝人杜汶澤在個人社交媒體分享相關新聞，並寫道：「有多餘錢，你會去睇有誠意嘅《一秒拳王》，定還是小丑打交？三萬蚊？過夜呀？你估你係雞呀？」

杜汶澤在個人社交媒體分享相關新聞，並寫道：「有多餘錢，你會去睇有誠意嘅《一秒拳王》，定還是小丑打交？三萬蚊？過夜呀？你估你係雞呀？」（FB截圖）

鍾培生隨即不忿地寫千字文反擊，暗諷杜汶澤所設立的OTT平台「喱騷」做唔住：「因為佢個show成功，有好多friend叫佢：『我哋一齊搞個平台啦，TVB無㗎啦！』咁佢Ego大就去試，戇XX輸X死佢呀。」

鍾培生與林作。（資料圖片）

杜汶澤昨晚（24日）再發文，實行直接與鍾培生開火，粗口連篇揶揄鍾培生靠有錢老竇上位，「你有幾X叻呀？至叻係咪游水呀？由你老豆個春X游去你老母個X度，咁仲唔係世界冠軍？你點先證明到叻過我呀？你要死X咗佢，跟住再投胎，一出世好似我咁X窮，然後白手興家，咁先證明到嘅！明唔明呀！」

點擊圖輯睇杜汶澤鍾培生口水戰始末，以及田蕊妮全文：

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另一邊廂，田蕊妮撐夫心切，以「自稱慈善企業家」形容鍾培生，對於鍾培生指怕阿澤會輸死，阿田坦然接受：「可能佢係戇X啦，但係佢呢一種勇氣同行動唔係人人都有，而我最近聽到自從我哋搞咗呢個app之後有其他人都想搞喎！」她更在文末預祝「林鍾一戰」大賣兼唔會輸。

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