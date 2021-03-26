盼你賞面︱邵音音分享拍風月片點滴：阿仔問我點解要拍三級片

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-26 10:30

由武打女星楊盼盼主持的香港開電視新節目《盼你賞面》，將於3月27日起逢星期六晚上10時播映。在節目中，楊盼盼親自下廚煮上海菜，分別為10位電影界的知心好友製作佳餚，以美食相聚，並分享過往拍電影的點滴！首集嘉賓邀請了去年憑微電影《老奶奶與無名子》，八奪海外影后殊榮的70年代性感女星邵音音，對於能夠成為楊盼盼的座上客，邵音音大感榮幸。

楊盼盼邀請邵音音擔任香港開電視節目《盼你賞面》首集嘉賓。

楊盼盼特別為邵音音炮製「黃金百頁卷」，氹得邵音音十分高興，期間邵音音笑言：「講起功夫，其實我都係拍功夫片，不過佢（指楊盼盼）喺彈床上拍，我喺床上拍，所以我哋係兩個不同類型嘅功夫明星。」

向來說話大膽的邵音音，不時談及昔日拍攝風月電影的日子，她說：「我個仔細個嘅時候，畀啲同學阿媽話『佢阿媽拍三級片』，嗰時佢小學一年級，佢返屋企問我『同學阿媽話你拍三級片』，我嚇一跳咁話『係呀』，佢問我點解要咁做，我唯有同佢講『我畀人呃㗎』，到之後有次我出門去大陸拍劇，我個仔話『拜拜媽咪，唔好畀人呃去除衫呀』，我答佢知道啊，我哋日子就係咁樣度過。」

向來說話大膽的邵音音向楊盼盼分享昔日拍攝風月電影的日子。

此外，邵音音與楊盼盼大談昔日在邵氏工作的點滴，二人大讚邵氏是一個很好的訓練地方，為她們打好基礎，邵音音還大讚邵氏中不乏大好人，她說：「姜大衛好好，佢喺街見到有人派飯，佢會走去廠問人攞飯盒，然後兩公婆戴住個口罩去派飯盒畀公公婆婆；狄龍又係好好，佢喺演藝人協會時，個個月都會聚餐，佢就買香港最好嘅齋畀大家食，好關心老人家。」提到邵音音去年憑微電影《老奶奶與無名子》，八奪海外影后殊榮一事，邵音音自言是好運氣，自言能揚威國際，為香港爭光，感到自豪。