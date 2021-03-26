華姐林宣妤離巢後獲李澤楷力捧　全力打造成湯唯接班人

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-26 18:15

李澤楷開設新的經理人公司，24歲林宣妤亦旗下首位藝人。(IG圖片)

林宣妤（Serene）由大馬來港發展三年，但期間曾因壓力過大而患上暴食症，與TVB提早結束合約後，返回大馬生活。不過，林宣妤近日原來已簽約新公司Noble Castle Asia，雖然公司暫時只得一名藝人，但背後嘅老闆原來係李澤楷，而負責牽線嘅係與林宣妤有過一面之緣 ,曾在林宣妤在大大馬參選華姐時擺任評判的楊紫瓊。

除學始學習拉丁舞、學演戲之外 ,林宣妤一有時間就去健身。（IG圖片)

由於李澤楷有意捧林宣妤做湯唯接班人，努力以進軍國際為目標 ,故除了搵來湯唯和劉詩詩的前經理人Maria出山幫忙之外，又安排林宣妤跟美國HB studio的導師學演戲，在如此雄厚的資源下，24歲嘅林宣妤絕對前途無可限量。

曾與丁子朗傳緋聞，不過兩位當時人都極力否認。(IG圖片)

林宣妤曾是2017年國際中華小姐競選的亞軍，2018年加入TVB後，曾因演出《反黑路人甲》蔣家三小姐而為人所認識。去年丁子朗生日時，林宣妤親畫生日卡送贈對方，事後丁子朗在IG出PO ，寫上「Till we fly again .」再加上一個心型符號，疑似表達愛意，當時兩位都極力否認。

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