YOLO的練習曲︱20位成員全面起底　「試當真」Jessica戰力最強？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-27 01:26

ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》將於4月5日首播，劇集以虛構電視台偶像組合YOLO為主線，將開台劇《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》的主題曲《我們的》、劇集《三一如三》主題曲《Taste of Love》、《全民造星》系列主題曲《前傳》、MIRROR歌曲《Reflection》及姜濤主唱的《蒙著嘴說愛你》5首歌曲，重新演繹成5集故事。昨晚（26/3），ViuTV的官方Facebook專頁亦上載了《YOLO的練習曲》主題曲《選擇困難》MV，讓觀眾先睹為快。

由郭爾君等主演的ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》將於4月5日首播。（劇照）

《YOLO的練習曲》集結20位頂級網絡女神，包括曾為馬浚偉舞台劇《偶然．徐志摩》、ViuTV劇集《婚內情》和《寂寞是幫兇》演出的郭爾君（Alma）。現年27歲、畢業於香港演藝學院的郭爾君亦經常在MV中亮相，最近便為Dear Jane《最後一間唱片舖》、陳柏宇《悔過書》兩首歌曲的MV演出，絕對稱得上是「MV女神」。

當然，其餘19位女生都非常亮眼，當中的陳苡臻（Jessica）更是「戰力最高」的一位。為什麼「戰力最高」？點擊下圖觀看「20位《YOLO的練習曲》女神全面起底」：