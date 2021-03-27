MIRROR演唱會火速售罄　宣布加開兩場門票下星期一公開發售

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-27 20:12

人氣男團MIRROR成軍將近三年，成功掀起追星熱潮，他們日前隆重宣布將舉行入行以來第二個演唱會《MIRROR“ONE & ALL”LIVE 2021》，演唱會將於5月6、7及8日一連三日假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行。

MIRROR今天出席演唱會記者會，宣布落實加開5月9日及10日共兩場。

門票於本月25日（星期四）正式開售已火速售罄，反應相當熱烈。為了讓更多鏡粉目睹偶像在舞台上的光采，MIRROR今天出席記者會，宣布落實加開5月9日及10日共兩場，演唱會門票將於下星期一（29日）上午10時起於快達票（網上及購票熱線）公開發售。會上，富衛大中華區首席市務總監謝振國、香港電視娛樂有限公司ViuTV董事兼總經理魯庭暉、大國文化藝員及演藝項目總經理Karen Li、Head of MOOV Eliza Chui及叱咤903音樂總監雲妮亦有出席支持MIRROR，預祝《MIRROR“ONE & ALL”LIVE 2021》演唱會成功。

演唱會票價分為$1,280、$780、$580並會以全坐位形式進行，$1,280的VIP門票包含$780演唱會門票一張、觀看彩排以及限量版演唱會紀念品一份。