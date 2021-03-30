62歲麥當娜不甘被踢爆偷相移花接木扮少女　IG大曬性感身材反擊

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-30 14:00

現年62歲的天后麥當娜（Madonna）上星期被一位28歲女網民Amelia M. Goldie指控偷相，麥當娜於2015年前宣傳大碟《Rebel Heart》時，不問自取了Amelia的照片，並將自己的頭移花接木到到Amelia的身上扮後生女。麥當娜不甘被踢爆偷相P圖，昨日在Instagram上載性感照反擊。

在照片中，麥當娜超性感黑色內衣自拍，更擺出多款誘人Pose，並留言寫道：「現在就來個自我反省的時刻....Madame X」性感照吸引到大批網民瘋狂讚好，連不少圈中好友包括饒舌歌手Snoop Dogg、演員Florence Pugh、Asia Argento、模特兒Jon Kortajarena等人，都忍不住留言讚麥當娜身材Keep得非常好，完全不似62歲。

至於移花接木風波，女網民Amelia M. Goldie上周在TikTok表示當年看到照片時，以為是一個笑話或者惡搞，直至在麥當娜的IG看到這張照片。隨後Amelia曾於IG多次私訊麥當娜，不過對方並沒有任何回應。她直言樂壇天后用了自己的照片來P圖當然很開心，但同時覺得這個做法很不當。

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