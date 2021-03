Netflix開拍變態食人魔劇集　深入拆解殺人肢解心路歷程

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-03-30 15:30

Netflix過往製作了大量高質犯罪紀錄片及改編自真人真事的犯罪影集,繼《Mindhunter》、藍可兒紀錄片《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel)後,去年表示開拍關於「食人魔」Jeffret Dahmer的劇集,日前宣布了選角。

Jeffrey Dahmer可以說是美國歷史上心態最扭曲的連環殺人犯之一,他在1978年至1991年間共殺死了17名男子,先約受害人到家中發生性行為,然後殺人、姦屍,最後將他們的肉煮來吃。直至1991年,倖存者Tracy Edwards逃離Dahmer魔掌後立即報警,當警方到達Dahmer的家,立即聞到濃烈的腥臭味,更在他的雪櫃搜出4個人頭、兩個心臟、一個裝滿上臂肌肉的袋、一個人體軀殼、1袋裝滿各式各樣人體內臟、被切斷的手手腳腳等。最令大家驚訝的,就是Dahmer看起上來是一位膽小的「廢青」,很難相信他竟然會做出這麼恐怖的事。最後,雖然他認了罪,但審訊過程相當緩慢,還未等到判刑就已經被獄友監生打死。

劇集《Monster: The Jeffery Dahmer Story》由《美國恐怖故事》(American Horror Story)的Ryan Murphy製作,今次找來合作多次的「快銀」Evan Peters來飾演這位「食人魔」Jeffret Dahmer。根據外國傳媒報道,劇集主要以受害人的角度為主導,描寫威斯康辛州居民遭受懼怕連環殺人犯大開殺戒的折磨。另外,劇集亦會講述10宗以上的案件,更深入探討白人種族特權的問題。