玉昭令｜58歲謝君豪寳刀未老　新劇型到爆裂令男一好尷尬

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-03-30 21:00

內地劇《玉昭令》將接檔《司藤》在愛奇藝獨播，男女主角是官鴻和張藝上，講述一段仙凡之戀，改編自尾魚的小說《開封誌怪》，不過對比起官鴻的奶油小生味道，飾演他師父的港星謝君豪更具霸氣，型到爆裂。近年內地劇總會見到資深港星，而北上掘金逾廿年的謝君豪，更是劇組寵兒，每年大約有3齣劇集孭飛，基本上演乜似乜，演技秒殺不少內地男主角。

看不出謝君豪已經58歲，百分百是凍齡男神。（謝君豪微博）

《司藤》和《玉昭令》均是出自作家尾魚之手，前作是神妖相愛，而新作則是一段仙凡之戀，講述男主角展顏是開封府的捕快，遇上下凡的仙女端木翠，二人恍如歡喜冤家，攜手破案。劇中飾演展顏師父江易的謝君豪，表面十分正氣，他將會一人分飾兩角，還有著另一重身份，究竟是否Final Boss，留待觀眾追看，但謝君豪不論外貌還是演技，也凌駕於男主角官鴻，相當搶鏡。

謝君豪新劇飾演江易，仲型過男主角官鴻。（劇照）

下圖有謝君豪經典作品：

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謝君豪早於千禧年已北上拍劇掘金，首套內地劇《武狀元蘇燦》已演出男主角，最為人熟悉的作品有《仙劍奇俠傳》、《那年花開月正圓》、《潛龍在淵》、《重啟之極海聽雷》，角色也是深入民心，由於演技出色，他每年差不多拍攝3套劇集，2019年甚至拍了6套劇集。不過謝君豪在內地也不是一帆風順，他試過拍劇時片場起火，他衝入火場救了小演員，他的臉部卻是二級半燒傷，對於靠樣搵食的男星無疑晴天霹靂，幸好經換皮手術後情況良好，現時已看不出傷痕，其實作為演技派的他，就算外貌不復重前，也一樣甚受觀眾喜愛。

同場加映Maggie Q靚相：