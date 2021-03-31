後生仔傾吓偈｜馮盈盈提議曾志偉搵姜濤拍戀愛真人騷：資源共享

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-31 01:15

馮盈盈向曾志偉提議搵姜濤拍戀愛綜藝真人騷，仲話娛樂圈應該資源共享。(影片截圖)

馮盈盈早前在TVB記者會上，對著扮成姜濤嘅鄧智堅大叫「夠膽嚟踩場？打到你變薑蓉」，事後引起「姜糖」不滿，馮盈盈即時在IG上載與姜濤的合照，並自稱是其粉絲，又踩鄧智堅即使扮得幾盞鬼，她也接受不到，但「姜糖」拒絕接受道歉。

馮盈盈自認係自認「鏡粉」，但被發現IG未有追蹤MIRROR成員。（IG圖片)

喺最新一集嘅《#後生仔傾吓偈》，身為高層兼嘉賓嘅曾志偉問眾人想搞咩綜藝節目時，馮盈盈提議大可拍攝類似韓國真人騷《我們結婚了》，至於嘉賓方面，馮盈盈就話：「娛樂圈應該共享，唔可以咁狹窄，可以搵公司以外嘅人，我已經有候選男藝人，你睇下會唔會唔會請到佢哋。我……想要林德信，（仲有呢？）仲有我想……友台嘅得唔得？」得到志偉一聲話「得」，盈盈如同中大獎一樣，十分興奮表示：「我想要姜濤呀，可唔可以幫幫手？唔該。」志偉在旁作狀考慮後，表示只能幫幫口。

後生女Bonnie提議嘅藝人打工綜藝，TVB自家都曾拍過《打工捱世界》，聽到曾志偉話安排佢出演第一集時以為好開心，點知原來去「大酒店」化妝，Bonnie都呆一呆。(影片截圖)

後生女Bonnie表示藝人在幕前十分光鮮，觀眾或對藝人打工感興趣，曾志偉聞言後表示：「第一集搵你做先，送你去紅磡大酒店化妝。」Bonnie聽到之後，先係呆一呆，但隨即點頭表示「好」但表情略為僵硬。花生友馮盈盈即時加插意見，表示：「裡面有好多感人故事，賺人熱淚。」曾志偉聽到大感不解，重複問：「賺人熱淚？」馮盈盈應該發表個人意見：「緊係，有啲人有時因意外面目盡毀，但你為咗家屬有美好回憶，要化好啲。」結果遭曾志偉反抽：「我真係講去酒店化妝喎，你講緊咩？」面對高層冷淡回抽，馮盈盈唯有即時扮死，露出一個非常尷尬嘅微笑……

馮盈盈唔識見好就收，最後被曾志偉串。（影片截圖）

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