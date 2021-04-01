那英Hermès全世界獨一無二　韓裔設計師手工打造連孫藝珍都幫襯

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-01 12:30

那英手上嘅Hermès經改造之後，成為獨一無二嘅Herbag。（視覺中國)

圈中不少女星對Hermès情有獨鍾，就好似土地綜藝節目《乘風破浪姐姐們2》，楊丞琳、那英、張栢芝、胡靜、呂一等人都至少有一個Hermès傍身，而當中更有撞款兼撞色嘅情況出現。想要擁有一個個性化嘅Hermès，大可以自行拼色訂製，不過呢種VIP待遇，未必人人能夠參與。

孫藝珍嘅Herbag被命名為「Vivre sa Vie」（享受生活）。

那英早前錄製《乘風破浪姐姐們2》後，拎住個Hermès Herbag現身機場，雖然Herbag因價錢關係而成為不少人嘅入門款，但那英呢一款原來大有玄機，事關係韓裔女設計師Dylan Ryu自創品牌HISTORY by Dylan嘅改造版，設計師Dylan Ryu擅長以Herbag手袋為基本，自行加工，縫上徽章、絲帶等，添加復古、皇家風等味道，深受不少韓國女星喜愛，年初孫藝珍被影到同玄彬拍拖打高爾夫球時，手上嘅Herbag就係經Dylan Ryu所改造。

前少女時代成員Jessica以及模特兒Irene Kim，都係設計師Dylan Ryu客戶之一。(IG圖片)

想要搵Dylan Ryu改造自己嘅包包，手工費用由500至1200美元不等，徽章、絲帶等物料遂樣計，由50至300美元不等，再加上來回運費，隨時過萬元。而喺Dylan Ryu嘅網頁中，那英嘅改造版本Herbag被命名為Marine Lover Club，與孫藝珍嘅「Vivre sa Vie」（享受生活）屬同一系列。

改造之前，客人需要將手袋照片Email予設計師Dylan Ryu，再由佢決定接單與否。(historybydylan@IG圖片)

點擊下圖睇仲可以點改造