羅志祥未燒Nike鞋櫃疑「走數」惹網民不滿：不是很挺新疆棉花嗎？

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國際知名品牌H&M、Nike及Adidas等拒用「新疆棉」風波越演越烈，不僅大陸網友氣憤抵制，中港台不少藝人也紛紛解約，其中包括小豬羅志祥，不過日前網友卻挖出其曾曬出擺滿Nike的鞋櫃照，反酸「這些要燒掉嗎？」

唔止有Nike鞋櫃！點圖放大看更多小豬羅志祥曬鞋照👇👇👇

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羅志祥先前遭前女友周揚青爆料劈腿、私生活不檢點，主持代言全遭撤換，演藝事業一落千丈，眼看兩岸藝人發文挺新疆棉，他25日晚間跟進於微博轉發大陸官媒《人民日報》PO文，寫下「我支持新疆棉花」，引起部分內地網友支持，名聲漸回升之際，卻被挖出2016年3月分享自家鞋櫃照貼文：「每天看著這面鞋牆，都是會微笑著」，只見滿滿的名牌球鞋中，有兩層都是Nike，讓網友狠酸「不燒就是作秀」。

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對此台灣資深媒體人黃光芹29日於Facebook發文砲轟：「等著看『羅志祥們』怎麼焚鞋坑自己」，透露很少評論藝人行為，但此次卻相當贊同內地網友不滿羅志祥蹭熱度說法，狠酸其根本不是「敵」鞋代言人，自然必須以行動表示。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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