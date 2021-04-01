羅志祥未燒Nike鞋櫃疑「走數」惹網民不滿：不是很挺新疆棉花嗎？

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-01 18:15

國際知名品牌H&M、Nike及Adidas等拒用「新疆棉」風波越演越烈，不僅大陸網友氣憤抵制，中港台不少藝人也紛紛解約，其中包括小豬羅志祥，不過日前網友卻挖出其曾曬出擺滿Nike的鞋櫃照，反酸「這些要燒掉嗎？」

唔止有Nike鞋櫃！點圖放大看更多小豬羅志祥曬鞋照👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

羅志祥先前遭前女友周揚青爆料劈腿、私生活不檢點，主持代言全遭撤換，演藝事業一落千丈，眼看兩岸藝人發文挺新疆棉，他25日晚間跟進於微博轉發大陸官媒《人民日報》PO文，寫下「我支持新疆棉花」，引起部分內地網友支持，名聲漸回升之際，卻被挖出2016年3月分享自家鞋櫃照貼文：「每天看著這面鞋牆，都是會微笑著」，只見滿滿的名牌球鞋中，有兩層都是Nike，讓網友狠酸「不燒就是作秀」。

相關圖輯：新疆棉｜彭于晏許光漢等40名藝人終止品牌合作 陳奕迅adidas割席（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 35 + 35 + 35

對此台灣資深媒體人黃光芹29日於Facebook發文砲轟：「等著看『羅志祥們』怎麼焚鞋坑自己」，透露很少評論藝人行為，但此次卻相當贊同內地網友不滿羅志祥蹭熱度說法，狠酸其根本不是「敵」鞋代言人，自然必須以行動表示。

同場加映：羅志祥小豬曾自爆重口味玩法：戴狗鍊扮狗、與少女互舔陰毛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

女不堪家暴逃離24年遭宣告死亡 台南警比對尋獲

【本文獲「TVBS」授權轉載。】