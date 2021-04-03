一起深呼吸｜戚薇演中國海外救援隊醫生　超逼真外科手術畫面獲讚

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-04-03 14:00

內地劇《一起深呼吸》熱播，由戚薇、楊祐寧主演，該劇令人對陸劇180度改觀，以往一味的古裝、甜寵劇集外，現時多了實況醫療劇，而且拍得相當真實，甚至有血淋淋的外科手術特寫，加上專業醫學術語，讓人仿如有身處手術室的感覺，只是之後發展到發現神秘病毒，由中國醫生找出疫苗，卻帶點醫療版戰狼的味道。

戚薇飾演中國海外救援隊醫生。（劇照）

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戚薇在劇中飾演婦產科醫生周悅，性格堅毅，有著一顆仁醫的心，她參加了中國援外醫療隊，遠赴太平洋小島札爾島，想不到到埗第一日，就遇上了地震，傷亡慘重，周悅等一行人趕赴災場，遇上了到島上參加婚禮，楊祐寧演出的外科醫生李天成，更一起進行急救工作，之後眾人留在當地的醫院工作，故事就此展開。

例牌要加入愛情元素。（劇照）

《一起深呼吸》播出後獲得網民激讚，除了題材較為獨特，不再一味古裝宮廷權鬥，而劇集開始即遇上地震而要緊急救援，刺激緊湊外，角色的性格人設亦在故事推進中讓觀眾留下印象。另外，劇中的醫療手段也拍得十分真實，而首集故事的孕婦傷者，要由外科及婦產醫生共同合作，剖腹產子的過程也甚為詳盡，更甚者是有手術的特寫鏡頭，絕對不會比外國醫療劇集遜色。唯一美中不足，是之後出現的神秘病毒，再由中國醫生找出疫苗，似是跟近日的新冠肺炎相呼應，是否合理毫不重要，但肯定是內地觀眾哪杯茶。

同場加映陳嘉倩美圖：