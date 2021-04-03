菊梓喬自爆遭初戀賤男呃錢兼「郁手郁腳」　誓要揀高富帥做老公

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-03 15:57

現年34歲的「星夢一姐」菊梓喬（Hana）近年全力在事業上拼搏，專注工作的她向來甚少提及感情事。日前她為港台節目《舊日的足跡》擔任嘉賓接受主持車淑梅訪問時，就罕有地分享了她以往的愛情經歷以及她的愛情觀，還自爆初戀時曾遇世紀賤男，慘被騙財以及遭對方「郁手郁腳」。

Hana罕有分享她的愛情觀。(菊梓喬ig)

Hana表示因為家庭環境的關係，她很小便要出外打工賺錢養家，早熟的她10多歲便開始拍拖，可是初戀卻令她留下了不愉快的經驗，更成為了她的陰影。Hana說：「我初戀識咗個世紀賤男，佢好多女朋友，又會對我郁手郁腳，仲攞晒我啲返工錢，所有節日都唔陪我。(我哋) 3、4年後分手，因為有人提醒我唔好將所有夢放喺一個人身上，要創造屬於自己嘅事業，係分手後佢唔能夠帶走嘅嘢。」

Hana不急於結婚。(菊梓喬ig)

經歷過初戀慘痛的一課，Hana學會了要帶眼識人，就連擇偶條件亦有所改變，她坦言：「我而家要搵嘅係老公，一定要高富帥，好靚仔，超級靚仔，就好似漫畫男主角一樣咁標緻。因為我要求越高越難搵到。」Hana又提到自己的愛情觀表示：「感覺愛情好恐怖，控制唔到，鍾意咩人，冇得迫、冇得假。」她認為女生必須要結一次婚，否則人生不夠完整，即使簡簡單單簽張紙註冊都可以。她說：「就算結婚之後離婚都好，話晒都結過，當然我希望一生一世。」她父母的離異並沒有影響她對婚姻的憧憬：「我有信心將來可以搵到一位高山低谷都可以陪住自己嘅人，面對一切逆境捱過就好，再堅強一啲，將來一定會好嘅。」

Hana認為女生一定要結一次婚。(菊梓喬ig)

另外，提到她與張景淳的緋聞，Hana表示兩人是認識多年的朋友，是打機認識的『機友』，會一起去運動打拳，當年對方有拍拖，到她入行後對方沒有女朋友，但她已經非常忙，根本沒有時間去經營一段愛情。她又透露與已離巢無綫的何哲圖（Herman）至今仍保持緊密聯絡，對方表示會為她物色對象，又叮囑她不要揀圈中人做另一半。