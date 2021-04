美國演員工會獎｜《王冠》再度冧莊　Anya超性感造型奪最佳女主角

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-04-05 12:44

第27屆美國演員工會獎(27th Annual Screen Actors Guild Awards)於香港時間今早9時,在洛杉磯神殿大會堂舉行。由於因疫情關係,頒獎禮改以網上舉行。電視劇獎項方面,Netflix王牌劇《王冠》(The Crown)繼上月舉行的金球獎後,再度成為大贏家。

《王冠》除了奪得「電視戲劇類最佳集體演出」,在劇中飾演「鐵娘子」戴卓爾夫人的Gillian Anderson就爆冷奪得「電視戲劇類最佳女演員」,揮低有份入圍的「英女王」奧莉花高雯(Olivia Colman)及「戴安娜王妃」Emma Corrin,而最佳男演員就由Netflix劇《黑錢勝地》(Ozark)的Jason Bateman奪得。

至於喜劇方面,《Schitt's Creek》奪得「電視喜劇類最佳集體演出」,「電視喜劇類最佳女演員」則被劇中的女主角Catherine O'Hara捧走,而「電視喜劇類最佳男演員」由《TED LASSO》的Jason Sudeikis奪得。另外,Anya Taylor-Joy就憑Netflix大熱劇《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)勇奪「電視電影或迷你劇集類最佳女演員」,「變形俠醫」Mark Ruffalo以在《I Know This Much Is True》的精湛演技贏得「電視電影或迷你劇集類最佳男演員」。

點擊下圖看Anya Taylor-Joy和Emma Corrin的性感造型: