撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-04-06 13:56

恭喜恭喜﹗41歲胡杏兒喺復活節長假最後一日報喜,第三個仔仔出世啦﹗佢貼出兩張相片,一家五口張開手嘅相,同埋大仔二仔情深望住細佬嘅相片。胡杏兒留言話:「Yes it’s a boy......AGAIN!! Liam 李奕宏has arrived, thank you for everyone’s blessings!」

胡杏兒宣佈第三胎出世。(胡杏兒FACEBOOK)

杏兒回應傳媒時表示:「無諗過囝囝咁重,順產生少少辛苦,都好大隻,今次老公都入咗產房陪伴。BB我覺得似兩個哥哥混合體,揀咗13:14分公佈一生一世哈哈,我諗都要收山啦,因為都要時間照顧陪伴,男女都無所謂啦最緊要健康。兩個哥哥見到弟弟都好開心好新奇,爭住去睇同錫佢,BB都幾好湊幾乖。」

胡杏兒大仔二仔對細佬好好奇。(IG:@myoliemyolie)

其後杏兒老公亦貼出兩張相透露母子平安已出院休養:「Liam的來臨令我們度過一個繁忙的復活節周末,重8磅4安士,讓我們有機會好好鍛鍊了。Liam是個愛爾蘭名字,有「堅定的意志」和「保護」嘅意思,希望佢同哥哥一樣為所愛嘅人兌現名字意義。中文名則跟隨族譜與哥哥一樣有個「奕」字。」