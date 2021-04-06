陳繹嵐復活節假期煲咩劇？　超級名模原來鍾意睇性小眾題材

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-06 23:46

名模陳繹嵐（Eunis，前名陳嘉容）今日（6/4）在尖沙咀出席宣傳活動，支持前無綫（TVB）主播金盈的環保香薰蠟燭品牌進駐實體店。Eunis接受《香港01》訪問時坦言一直對環保產品有興趣，亦因此與金盈結緣：「原來我哋好多共同朋友，咁啱佢哋有個環保計劃係好有意思，用膠樽整T恤，Fashion嘅嘢又好啱我，簡直係天作之合。」

談到復活節假期有何搞作，Eunis直指自己將所有時間交給家人：「平時媽咪Weekend先見到我，呢幾日見足晒，佢更加幾開心，同埋老人家真係見得一面得一面，我都希望見佢多啲。」Eunis更指自己趁機煲了兩套劇集：「《上陽賦》同埋《流金歲月》，我睇劇會邊睇邊寫嘢，第一係學習國語，古裝嗰套（《上陽賦》）有章子怡，啲衫又靚，另一套（《流金歲月》）就係亦舒嘅故事，變咗一個現代Version，幾有趣。我成日覺得睇劇最好就做到一石兩鳥，又睇得開心又要學到嘢。」

【上陽賦】章子怡邀葉錦添張叔平坐陣幕後 製作班底全是大師級！

+ 2 + 2 + 2

【流金歲月】倪妮劉詩詩每集換三至四套衫 名牌衫袋不離身

+ 15 + 15 + 15

Eunis又指自己並非主力煲內地劇集，之前便在Netflix煲了兩套歐美劇，絕對稱得上是「雜食性動物」：「美劇啲題材好多都好大膽，好似《Bonding》（親密束縛）同《Pose》（紐約萬花筒）咁，香港呢個比較保守嘅地方係冇呢類嘢。（你口味都幾唔主流！）哈哈，咁先可以睇多啲唔同嘅嘢，好多外國人都同我講，現實世界真係好似《Bonding》咁，畀錢叫人鞭打自己。（你想試下？）我想觀摩下，睇下無妨，可以增長知識。」

《Bonding》以BDSM為主題，講述一名女大學生Tiff一到夜晚便會化身成專業的調教師（Dominatrix），更請來男同性戀老友Pete做助手，繼而引發一連串故事。（海報）