律政強人｜簡淑兒揭「明星飯局」潛規則　現實娛圈藝人個個有價？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-08 00:00

近日重播的《律政強人》成為觀眾「翻煲」的劇集，甚至有網民視之為新劇般看待，連汁都撈埋。的確，作為2016年的「舊劇」，當時較為貼地的劇情未至於太過時，甚至最近播出以簡淑兒作為單元主角的故事，講述「明星飯局」的話題亦不覺離身，彷彿最近仍有「藝人飯局價」的相關報道。

點擊睇睇簡淑兒如何因為「飯局」需要聘請律師：

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「飯局」之所以成為娛樂圈中的禁忌字眼，是因為「飯局」二字潛在著不少「交易」，甚至涉及不道德的行為的娛樂圈潛規則，所以每位藝人都聞之色變，每逢被傳媒問及相關的「出席」傳言，百分之一百的藝人都會否認曾經出席。然而，網絡上不時就會傳出「藝人飯局價」的消息，當中涉及的金額由幾萬至幾百萬不等，無不令網民聯想到「呢個價點止食餐飯咁簡單」。雖然所謂的「飯局」是否存在仍然存疑，但不少藝人都承認曾經收過酬勞可觀的「飯局」邀請，當中亦不乏藝人公開被邀請的訊息或消息，例如莊思敏曾有人出價1500萬請她出席飯局，酬勞高到她自己都不敢相信。

點擊下圖重溫傳聞中的「藝人飯局價」（金額不分先後）：

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