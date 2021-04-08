伙記辦大事丨楊明失蹤監製認收起　唔怕影響收視：對質素有信心

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-08 18:31

TVB劇集《伙記辦大事》在4月12日便播出第一集，但日前公開的宣傳海報中卻沒有主演之一楊明的踪影，網民議論紛紛，不少人猜測與楊明去年因交通意外而鬧上法庭、至今仍處於保釋後審有關係。

楊明在劇中飾演交通警，但他未有「現身」海報。（海報）

監製陳耀全接受《香港01》訪問時候回應此事：「進入緊法律程序，咁入咗法律程序我覺得係呢個時候唔應該拎佢呢個情況出嚟，對大家都唔好，所以喺呢個時候我覺得收一收起，等件事過咗去先，因為一牽涉到法律程序我諗大家都明白。（擔心因為佢收視會拉低？）我講一樣嘢，我對自己劇質素有信心，咁大家都知呢個係一套劇，屬於娛樂性質，我覺得大家會分開嚟講。」

監製陳耀全表示很久沒有聯絡楊明。（葉志明攝）

至於劇中與楊明同屬交通部的歐陽震華（Bobby）與他對手戲相當多，提到楊明並在宣傳海報消失兼缺席宣傳活動，另一方面，缺席的女主角萬綺雯卻有紙牌公仔現身，楊明的身影卻只能在製作花絮中找到，問Bobby知否他缺席的原因？他說：「咩原因冇到呀？冇到就係唔想大家將宣傳焦點去佢到，咁佢今日都好似要開工冇度期，唔使問我其他啦，一切都進入司法程序。」

睇埋活動其它相片：

+ 3 + 3 + 3

楊明去年涉醉駕，被控「拒絕提供血液樣本」、「不小心駕駛」和「車輛門窗玻璃附有膠貼及透光度不足」共3項控罪，他起初曾承認第二、三項，但後來卻推翻認罪，現於保釋後審階段。

日前楊明推翻認罪：