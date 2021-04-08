律政強人｜莫可欣因懷孕才結婚？　方中信為女兒犧牲演藝事業

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-08 22:45

由方中信、廖啟智主演的《律政強人》近日於翡翠台深宵時段播放，又掀起一翻煲劇潮。劇中的方中信為律師工作非常認真，甚至為達成目標不惜以身犯險，所以經常被對手廖啟智捉住痛腳，困難重重，所以劇中的方中信，絕對可以話係將工作放在No.1。

劇中由方中信飾演的張強，事業心非常重。

而事實上，方中信在2008年之前亦非常專注並積極於演藝事業，劇集、電影工作接工作做個無停手。不過，方中信亦沒有完全放棄愛情，1996年與莫可欣相戀，一拍拖就是12年。起初方中信及莫可欣亦曾被傳媒問到有關結婚的事情，但男方當時曾形容自己性格反叛和「未玩夠」，和女方都追求生活的享受與自由，同時亦專注個人事業發展，所以未有談婚論嫁，莫可欣在2017年為開電視節目（前名：奇妙電視）《朝拜傲媽》時曾經提過：「方生鍾意小朋友，但我唔鍾意，我唔係好識得同小朋友相處。到有咗小朋友，先覺得要有一個正式嘅家庭，同埋大家都喺埋一齊咁耐，所以都係一個冇計劃落嚟嘅事。」女兒符迦晴於2008年6月9日在香港養和醫院出世，女兒誕生之後，二人的生活亦有180度轉變。

女兒符迦晴。（微博圖片）

符迦晴出世之後，莫可欣就變成全職家庭主婦，專心在家中相夫教女，而方中信亦100%信任太太照顧女兒，甚至稱讚太太是一名100分的太太和母親。與此同時，方中信的工作節奏亦有所調節，雖然未算完全放慢腳步，但他亦變得更為家庭著想，即使身在內地工作仍然心繫妻女，幾乎每日都會視像通話，更曾經有一段時間為了看女兒成長而停工。而另一方面，方中信對女兒最體貼的地方不只是寵她疼她，更曾經有報道指，方中信為了女兒一律不接暑假期間的工作，刻意安排接近兩個月做跟得爹哋，非常窩心。

睇睇佢哋一家三口幾咁Sweet ：

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