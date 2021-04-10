律政強人︱59歲莫偉文傷心企跳戲顯演技　綠葉王原來試過做主角

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-10 00:00

無綫（TVB）劇集《律政強人》（2016）最近於翡翠台深宵時段重播，劇集除了「KC」廖啟智、「張強」方中信和「Hazel」李佳芯等，不少演員亦值得關注，例如第9至10集出現、飾演「祥叔」的莫偉文。莫偉文在《律政強人》中是一名拒絕大財團收樓的小業主，因為心情太過激動所以用水果刀刺傷了發展商代表，繼而在天台上企跳，好在方中信及時出現，說服他重新振作。

點擊下圖觀看莫偉文《律政強人》演出畫面：

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莫偉文在《律政強人》中的演出不慍不火，絕對不比主角遜色，而他之前的劇集演出亦非常搶眼，當中最為矚目的絕對是劇集《巾幗梟雄之義海豪情》（2010）「銘叔」，他的一口流利日語演出令人印象深刻，而他之前試過衝出香港參演2001年日劇《大話姻緣》（ウソコイ），非常犀利。

點擊下圖回顧莫偉文在《大話姻緣》的演出：

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雖然莫偉文現時已年屆59歲，將於今年正式「登六」，但近年仍然於幕前非常活躍，上年更「升呢」MV男主角，為鄭俊弘主唱歌曲《快閃》MV演出。片中，他更與鄭俊弘玩大富翁玩到心臟病發，甚考演技。