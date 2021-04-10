尋人記｜昔日校草事隔36年後重遊舊地　接受訪問原因藏洋蔥勁感人

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-10 16:00

無綫新節目，由方東昇、黃曉瑩、李曉欣以及黃靖婷主持的《尋人記》帶大家一起穿越時空，展開「地氈式」搜尋一些八、九十年代新聞小故事的主角，讓當事人回味舊事，喚起昔日回憶。在昨晚播出的第五集入面，就尋訪了1985年的特輯《香港新一代》入面訪問的一位「校草」偉約瑟，當年節目直擊了他與好友一起回校領取會考成績單。方東昇他們因為不知道偉約瑟以前就讀的學校，幾經艱苦歷時半年才輾轉尋獲了他。

《尋人記》四位主持 (左起) ：黃靖婷、黃曉瑩、方東昇以及李曉欣。節目截圖。

36年後的今日會考已經取消了，當年的「校草」偉約瑟如今已56歲，他們約了在中環碼頭見面相認。事隔多年，偉約瑟原本並不打算再次出鏡接受訪問，後來改變主意全因「當年情」：「嗰時第一次接受訪問就係喺呢個中環卜公碼頭，如果嚟返呢度，我覺得好有意思，雖然依家已經拆咗，但都係同一位置拍攝，都可以紀念返我兩個好朋友。」原來當年與他一起於節目中受訪的兩位好友經已先後離世，令他深明人生好短暫也很無常。而除了想藉此紀念老友，他也想幫老友「澄清」一件事，就是當年的節目寫錯了他們的名字：「我兩個好朋友係李文輝同林潭標，係林潭標而唔係林澤標。」而他的名字亦錯寫成韋約瑟，難怪節目組今次一直找不到他的下落。

當年的偉約瑟係校草級別。(節目截圖)

偉約瑟考完會考中五畢業後便沒有繼續升學，靠人脈拍了旅行社的廣告，之後就加入航空公司成為空中服務員，其後跟家人移民加拿大，直至90年代回流返港。他直言一張「沙紙」對他來說並不代表什麼，會考成績微不足道，他連會考證書都不知道放哪裡了。他一路走來有得有失，對於人生也別有一番體會：「行咗，錯，改，再嚟過。永遠都係有得再嚟過，生命係有Take two，做任何事都係有Take two，視乎你用咩方法，唔係一樣嘢可以定斷一個人，人生唔係一樣嘢主宰。」滿滿的正能量。

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