律政強人｜張曦雯首次拍劇勁搶鏡　主持經驗係成敗關鍵？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-12 00:00

由廖啟智（智叔）、方中信、李佳芯以及黃智雯主演的無綫（TVB）劇集《律政強人》（2016）最近在翡翠台深宵時段重播，此劇除了是智叔在無綫的告別作、李佳芯首部女主角作品之外，同時亦見證了張曦雯第一次由主持轉型成為演員的劇集。

張曦雯、黃智雯以及李佳芯成為《律政強人》三大女神。（劇照）

張曦雯於2012年參加《國際中華小姐競選》獲冠軍後入行，由於她操得一口流利又好聽的英語，加入TVB初期主力為不同節目擔任主持，當中包括《港生活·港享受》、《Pearl Tonight》以及《民峰而至》等等。但由於張曦雯外型討好，深受網民歡迎，2015年終於有機會參演劇集，在《律政強人》中擔任事務律師潘希文（Libby），而且更一舉成名，開展劇集身涯，隨後在《跳躍生命線》、《白色強人》等演技同樣大獲好評，至近兩年已經榮升女主角。

張曦雯的長腿在當時成為了觀眾焦點之一。（劇照）

雖然張曦雯短時間之內由配角升呢做女一，看似平步青雲，但實際上困難重重！張曦雯在2016年接受TVB專訪時曾剖白對第一次演劇的心情非常緊張：「劇本對我嚟講唔係最難，因為我識睇中文，同埋做主持，所以記性都唔差。不過好驚自己會NG會連累到其他人，始終都係第一次拍劇。」然而，擔任主持，某程度上為張曦雯打定底拍劇，但同時又變成拍劇的障礙：「因為做主持，所以講對白就講得太過流暢，太好聽，但平時講嘢唔係咁㗎嘛，所以呢個係我嘅爭扎，要改咗我個主持腔。」

主持腔令張曦雯喺拍劇嘅時候好困擾。（myTV SUPER圖片）

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