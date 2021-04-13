姜濤與「YOLO女神」黃曉文拍拖屬誤會 ：跑步咁啱跑到嗰個位

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-13 16:45

人氣男團MIRROR今日（13/4）現身旺角街頭出席兩周年緣份扭蛋開幕活動，吸引近三百名「鏡粉」無懼烈日支持偶像。由於場地靠近馬路，粉絲人數眾多一度迫出馬路險象環生，隊長Lokman接受《香港01》訪問時坦言十分擔心粉絲安全：「好近馬路，同埋今日又好曬所以特別擔心。佢哋到咗好耐，由朝頭早曬到而家，真係辛苦晒。」

《調教你MIRROR》日前完成拍攝，12位成員都有很深的感受，柳應廷（Jer）坦言將最赤裸一面表現出來：「阿祖（梁祖堯）將大家最赤裸一面話畀大家聽，成軍以嚟我哋12個冇機會一齊放假去真心交流一下，今次對關係幫助好大。可以將心底嗰句坦白同對方講，所以好多人喊。」據指陳卓賢（Ian）是哭得最厲害的一位，他承認投放不少真感情：「大家都相當投入，我見大家都喊到收唔到，喊到如火如荼。主要係投入咗喺大家泛濫嘅情緒氛圍入面，同埋冇試過咁坦誠相處，所以擺咗真感情落去。」

對於193@ERROR最近的言論，Lokman直言有留意：「193成日都口快快好正常，咁有部分都係描述緊個事實，有少少曳。佢嘅言論又好似有啲火花，有人留意下都未嘗唔係一件好事。」

另外，姜濤最近傳出與《YOLO的練習曲》一位女團成員黃曉文 （Candy Wong）拍拖，他指是一場誤會：「跑步咁啱跑到嗰個位，有睇我Story都知我好多時都會打卡，大家就誤以為我哋喺同一個地方，係一個誤會。」曾與Candy在音樂電影《戀愛要在生日前》合作的Ian就被發現IG unfollow了對方，Ian霸氣回應：「心有所屬，有關異性嘅一概唔評論。」隨即贏得隊友們的歡呼聲，大讚：「有型！」