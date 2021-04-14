張繼聰《誇世代》後4年首重返電視城　會否再演無綫劇看公司安排

撰文： 蔡俊業 最後更新日期： 2021-04-14 01:45

張繼聰，與洪卓立、吳若希及菊梓喬等歌手，於周二（13/4）現身將軍澳電視城出席「TVB×QQ音樂」記者會，將廣東歌在內地市場推廣。這是自從50周年台慶劇《誇世代》之後，張繼聰4年來首度重返TVB電視城。

張繼聰周二（13/4）罕有現身無綫電視城。（葉志明攝）

對於難得重回舊地，張繼聰坦言好開心，指踏進電視城之前，發現沿路多了很多建築物，又因為在這裏可以見到一班朋友，故甚為興奮。反而談到今次出席記者會，他有點尷尬，指因為自己已經有一段時間沒有創作音樂，跟這次活動好像沒有直接關係。

《誇世代》之後，張繼聰曾在網劇《向西聞記》和《PTU機動部隊》演出，問他會否考慮參演TVB劇？他指要看公司怎樣安排，又承認今年會放大部份時間在電影圈，稍後會與古天樂和林家棟合作拍電影，之後又要《逃獄兄弟2》開拍，會一直忙到今年年底。

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除了張繼聰外，吳若希和洪卓立都有出席「TVB×QQ音樂」記者會。（葉志明攝）

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