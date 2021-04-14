學神出沒注意︱陳嘉倩龜速行高速公路被怒視反問：我有乜咁特別

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-14 18:15

前無綫新聞主播陳嘉倩為ViuTV綜藝節目《學神出沒注意》擔任嘉賓，她半年前考獲車牌，實戰次數卻不足3次。導演為安全起見安排駕駛員Alex跟車看實「P牌仔」嘉倩，不過Alex一落車就發生意外令她手足無措。

前無綫新聞主播陳嘉倩為ViuTV綜藝節目《學神出沒注意》擔任嘉賓，她半年前考獲車牌，實戰次數卻不足3次。（IG/ @kasin520）

陳嘉倩坐上司機位後，不單只不懂鬆開手制、打指揮燈卻變成開水撥。節目組安排她駛上屯門公路，她竟然不知自己身在何處，要靠Alex作「人肉導航」。嘉倩在公路中線以龜速行駛，隨後而來的車不斷超越，並回頭向她投以怒視目光。嘉倩感到奇怪並詢問：「啲人係咪望緊我呀？我有乜咁特別？我揸得好唔穩咩？」Alex老實回答：「可能特別慢。」

在公路上有驚無險後，嘉倩駛入室內停車場卻發生意外。節目組想考驗她的泊車技術，於是Alex下車讓她一顯身手。而Alex亦一直追着車尾，豈料嘉倩卻只望着Alex興奮表示︰「你追星呀，瘋狂粉絲！」話口未完就一下撞上牆邊鐵欄，她隨即煞車並顯得非常焦急︰「點算呀？」Alex疑惑反問︰「你睇唔到有條柱？」嘉倩反駁︰「你一離開就咁樣。」牆邊鐵欄被撞至嚴重彎曲，車頭「泵把」亦被撞脫。嘉倩卻未有第一時間下車看過究竟，Alex就嘗試把「泵把」裝回原位，導演看到此情況因要賠錢而非常頭痕。

點撃睇陳嘉倩點揸車：

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節目播出後，陳嘉倩隨即被網民留言炮轟，不單只批評她的駕駛常識，更認為她的駕駛態度輕佻：「好嬲多過好笑！手車流都唔算最大問題，駕駛態度差先恐怖，建議佢唔好揸車當係為人為己」、「其實 P 牌慢真係唔緊要，但我理解唔到點解要霸住條中線。啲大車要犯規喺左線爬頭之餘，線感弱喺中間行嚇親仲會兩邊司機。除咗爬頭之外，快速公路係應該靠左駛」、「反面教材」。

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