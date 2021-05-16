長歌行｜趙露思「皓嫣CP」人氣直逼迪麗熱巴！盤點7對爆紅配角CP

撰文： 陸劇星球 最後更新日期： 2021-05-16 00:30

近期熱播中的大陸網劇《長歌行》，劇中皓嫣CP大灰狼與小白兔的設定甜上心頭，熱度直超主角CP！除此之外，許多劇中男二女二的感情線也令人印象深刻，例如《我的小確幸》程讓CP刷了一波好感、《你的時代我的時代》王安宇、王可如超會撩、《我只喜歡你》中觀潮與五一亦敵亦友的愛情。強勢來襲的配角CP成為劇中亮點，還有哪些劇中配角CP和主角CP一樣甜爆大家的少女心呢？

曾因配角CP太紅令粉絲之間有糾紛！？盤點7對陸劇爆紅配角CP（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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電視劇中主副感情線相互交錯，讓劇情不那麼的枯燥，配角CP的存在主要不是為了強奪主角愛情的光芒，而是點綴劇情的豐富度。例如有時主角CP上演虐心戲碼時，就需要配角CP出來灑顆糖了。一般而言，穿插劇中的配角故事往往比較輕鬆逗趣，許多配角CP也因此收穫了一眾觀眾的眼緣呢！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：盤點6位《長歌行》男友人選，迪麗熱巴紳士、吳磊體貼、劉宇寧霸氣，還有這個叔系男友，哪個最讓你心動？】