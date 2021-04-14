演員的自我收養︱郭爾君改名Billie Chow？　4.20首播有重要考慮

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-04-14 22:45

2021年4月20日，本地網絡界有大事發生，仲要唔止一單！ 第一單，是四大YouTube頻道，包括「試當真」、「小薯茄」、「?Channel」以及「熊仔頭」聯合發起世紀合體，於當天晚上七點半開始，跨平台分時段接力聯播，播足四小時，未知內容，但齋睇演出陣容，只能說：超級堅，超級黐線，難怪一眾年輕網民得知此事後，無不熱烈討論，拍手叫好。 第二單，是另一條名為「拾陸比玖16:9」的YouTube頻道，亦將於同一天推出六短劇《演員的自我收養》（An Actor Prepares to Starve），跟許廷鏗於三年前推出的單曲、由朱栢康與韋羅莎主演MV的《演員的自我修養》乍看撞名，其實只撞了六個字 ── 劇名是「收養」，不是「修養」，所以兩者完全沒有關係。據導演蔡康凝（Trevor）指，《演》劇每集長15分鐘，合共6集，由Billie Chow、陳海寧、柯煒林、馮海銳、周祉君主演，另外尚有陸駿光、岑珈其、陳漢娜、龔志業演出。 請問誰是Billie Chow？2021年新人？非也！其實是新一代文青女神，早前參演《YOLO的練習曲》、經常演出MV的郭爾君（Alma）！Trevor解釋：「郭爾君喺劇中叫做Billie Chow，可以話係佢嘅一個Alter Ego（第二自我）。」唔明，即係點？「即係好似《波叔出城》咁！」咩話？《波叔出城》，全名是《波叔出城：哈薩克鄉下佬去美國搵著數》（Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan），Borat是由英國演員Sacha Baron Cohen的另一個身份，他會在現實世界裏出現，Billie Chow亦然，「想佢第日有機會用呢個身份接受訪問，或者喺我哋Channel嘅節目出現。」 沒有聽過會有這套劇？沒有聽過郭爾君有這個身份？不知道有「拾陸比玖16:9」這條頻道？因為他們才開檔一星期，訂戶數字不足800人，不足為奇。 既然咁大件事冇人講，咪我講囉。 撰文：游大東

四大YouTube頻道，包括「試當真」、「小薯茄」、「啱Channel」以及「熊仔頭」聯合發起「世紀合體」，於4月20日當晚跨台聯播四小時，近日大合照一出，即成網絡熱話。（小薯茄facebook專頁）

網劇《演員的自我修養》將於4月20日上架，由柯煒林、Billie Chow、陳海寧、馮海銳、周祉君和老凱麟（畫中人）聯合主演。（《演員的自我收養》劇照）

先講故事大綱。一班演員，分別是Billie Chow、柯煒林、陳海寧、周祉君和馮海銳（Yoyo），有天收到一位性格蠻不講理、名叫Ivan（老凱麟飾，Ivan是其真實洋名）的導演以高薪邀請，參演一系列以電影為主題的網片，豈料雄厚的「筆直」背後，原來是一間大麻工場！

Billie Chow在預告裏說：「我哋嘅導演Ivan，佢就喺2021年嘅某月某日，無啦啦拍拍下嘢，佢就話頂唔住，想出去食支煙，然後佢出咗去，就再冇返過嚟！」唔係蛇王，係畀一個神秘組織綁架，留下來的給演員的，是一個吊吊揈的爛攤子，他們一方面要解決眼前荒謬的境況，另一方面卻無辜辜捲入一場不知名的危機。根據兩分鐘的預告片，可以肯定這場危機跟大麻有關。

新一代文青女神郭爾君，將會化身Billie Chow演出網劇《演員的自我收養》。（《演員的自我收養》劇照）

其中一幕，見到Billie Chow與馮海銳一起包裝大麻草。（《演員的自我收養》預告截圖）

其中一個鏡頭，見到Billie Chow與Yoyo一同包裝攤在桌上的大麻草。Yoyo以下一段對白為觀眾提供線索：「大麻呢一門生意就好似保險傳銷咁，分咗十八區，每一區有一個大拆家，大拆家負責嗰一區嘅營運，拆家仔之間嘅鬥爭都係由佢哋負責，冇人知呢三個Manager係邊個，淨係知佢哋勢力好大。」幾個演戲的，突然涉足大麻經銷，這個設定實在頗為踩界。但Trevor坦言，Billie Chow不會變壞，「陳海寧壞啲，但有幾壞，就要留待劇中等大家發掘喇。」

第一集將於4月20日下午4時20分首播，為何不避開四大頻道聯播？不擔心會遭對家的風頭蓋過？Trevor承認，選擇4月20日上架是因為這一天跟大麻文化有直接關係。4.20，英文發音為Four-Twenty，是「大麻文化」俚語，代表大麻或大麻消費，尤其是說吸食大麻的時間為下午4時20分，而放諸美國，這一天亦有另一重意思，就是作為慶祝大麻文化作為全國假期的大日子。

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同場加映：YOLO的練習曲︱20位成員全面起底 「試當真」Jessica戰力最強？

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