演員的自我收養︱郭爾君改名Billie Chow？　4.20首播有重要考慮

2021年4月20日,本地網絡界有大事發生,仲要唔止一單!

第一單,是四大YouTube頻道,包括「試當真」、「小薯茄」、「?Channel」以及「熊仔頭」聯合發起世紀合體,於當天晚上七點半開始,跨平台分時段接力聯播,播足四小時,未知內容,但齋睇演出陣容,只能說:超級堅,超級黐線,難怪一眾年輕網民得知此事後,無不熱烈討論,拍手叫好。

第二單,是另一條名為「拾陸比玖16:9」的YouTube頻道,亦將於同一天推出六短劇《演員的自我收養》(An Actor Prepares to Starve),跟許廷鏗於三年前推出的單曲、由朱栢康與韋羅莎主演MV的《演員的自我修養》乍看撞名,其實只撞了六個字 ── 劇名是「收養」,不是「修養」,所以兩者完全沒有關係。據導演蔡康凝(Trevor)指,《演》劇每集長15分鐘,合共6集,由Billie Chow、陳海寧、柯煒林、馮海銳、周祉君主演,另外尚有陸駿光、岑珈其、陳漢娜、龔志業演出。

請問誰是Billie Chow?2021年新人?非也!其實是新一代文青女神,早前參演《YOLO的練習曲》、經常演出MV的郭爾君(Alma)!Trevor解釋:「郭爾君喺劇中叫做Billie Chow,可以話係佢嘅一個Alter Ego(第二自我)。」唔明,即係點?「即係好似《波叔出城》咁!」咩話?《波叔出城》,全名是《波叔出城:哈薩克鄉下佬去美國搵著數》(Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan),Borat是由英國演員Sacha Baron Cohen的另一個身份,他會在現實世界裏出現,Billie Chow亦然,「想佢第日有機會用呢個身份接受訪問,或者喺我哋Channel嘅節目出現。」

沒有聽過會有這套劇?沒有聽過郭爾君有這個身份?不知道有「拾陸比玖16:9」這條頻道?因為他們才開檔一星期,訂戶數字不足800人,不足為奇。

既然咁大件事冇人講,咪我講囉。

撰文:游大東