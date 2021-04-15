律政強人｜方中信太靚仔掩蓋演技發揮？　有位香港男神連提名都冇

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-15 00:00

由方中信、廖啟智等主演的無綫（TVB）劇集《律政強人》（2016）近日於翡翠台深宵時段重播。智叔的演技無疑成為觀眾重溫的焦點所在，但事實上，與智叔在劇中大量對手戲的方中信亦不比下去，演技大鬥法看得觀眾津津樂道，回味無窮。

方中信與智叔大鬥演技，劇中有大量對手戲。（劇照）

雖然方中信演技備受認可，但他卻鮮有演技相關的獎項，較為標誌性的是憑2004年電影《旺角黑夜》奪得「第五屆華語傳媒大獎最佳男主角」，同一個角色亦曾提名「第二十四屆香港電影金像獎最佳男主角」。其實不少觀眾都認為，方中信的演技經常被「忽略」，很大程度上是由於他顏值太高，觀眾的視角經常被他的型和靚仔搶走，雖然多次提名，但大部份都中空寶。

方中信在《旺角黑夜》中演出精湛，可惜郤與獎項無緣。（截圖）

除了方中信之外，香港演藝圈中其實仍有不少被靚仔掩蓋演技的男演員，例如金城武。金城武是多位著名導演的愛將，尤以王家衛為例，當年的《重慶森林》以至近年的《擺渡人》，金城武均有突出的表現令人眼前一亮，其天生的憂鬱眼神實在令觀眾難以忘懷。可惜金城武卻與演技獎項無緣，只曾於1998年憑電影《神啊！請多給我一點時間》奪得過「第18回日劇學院賞主演男優賞」。

其實有好多位靚仔都絕對值得攞加多獎項：

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