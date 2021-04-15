46歲吳彥祖被野生捕獲驚現回春靚樣　青靚白淨男神歸位狀態極佳

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-15 17:16

現年46歲的男神吳彥祖（Daniel）全盛時期顏值逆天，迷倒萬千少女。隨住年紀漸長，Daniel亦由帥氣型男變成了型佬，散發出另一種味道，至今依然是不少人心目中的男神。然而，他近年的狀態卻時好時壞，甚至開始出現了髮線向上移的問題，呈現中年脫髮禿頭的危機。他去年曾在車上「抵炒」自拍，竟然走樣了，驚現油膩大叔的模樣，男神形象瞬間崩壞，不少網民睇到嚇呆。另外他在片場被人影到面容憔悴且帶點滄桑老態，令人慨嘆男神不再。

Daniel早前被指變了「油膩大叔」。(ig圖片)

近日有Daniel的粉絲就野生捕獲了偶像，於社交網post了兩人的合照，並留言表示：「我的男神吳彥祖......他好nice，好有禮貌，知道我要合照影，還親自拿我的手機一起拍照。」她又大讚Daniel的老婆Lisa S.說：「他老婆人也超有禮貌，身材特別好，非常有氣質，即使戴了口罩也感受覺到超模的氣場。」相中的Daniel樣子已回復昔日靚樣，對比早前的老態明顯回春了不少，可以說是男神歸位。

點擊睇Daniel回春靚樣，他去年於片場個樣、電影劇照以及他和老婆Lisa S.以前的靚相：